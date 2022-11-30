"Холостяк" Топольский объяснил своему куму, зачем перессорил девушек в 5 выпуске в Дубае

В 5 выпуске 12 сезона "Холостяка" Алекс Топольский собрал участниц на террасе в Дубае и устроил им дебаты. Отстаивая свои позиции, некоторые из них поругались. Однако главный герой заявил, что рассчитывал отнюдь не на такой эффект.

Алекса Топольского неприятно поразило то, что в 5 выпуске "Холостяка" девушки поскандалили в его присутствии. В частности, по-другому открылась фаворитка Саша Мудрая, пытавшаяся "уколоть" Вику, и Алина, которая заводится и переходит на крик с полуоборота. Своему звездному куму Славе Демину бизнесмен объяснил, чего действительно ожидал от дебатов.

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Зачем Алекс Топольский перессорил девушек в Дубае

Дебаты я создал, потому что было несколько девушек, в отношении которых мне было бы интересно увидеть, насколько они могут себя реализовать, что у них еще есть эмоционального, кроме одного оттенка, который я видел. Дебаты – очень классный, колоссальный инструмент, где человек в моменте, может ли он отстоять свою точку зрения, может ли он коммуницировать эффективно,

– объяснил Алекс Топольский.

"Девушки, на которых была нацелена эта идея дебатов, не реализовали себя. А девушки, которые, я знал, что себя реализуют, и спрогнозировал это, они себя очень классно реализовали", – подчеркнул "Холостяк" и отказался называть имя участницы, которая поразила его больше всего.

"Холостяк" Алекс Топольский о дебатах в Дубае: смотрите видео онлайн (на 3:33)

Напомним, в интервью своему звездному куму Славе Демину Алекс Топольский попал в неудобное положение, когда сравнил выбывших участниц с умершими. Он якобы отпускал участниц и прокручивал в голове все классные моменты, как тогда, когда кто-то "уходит из этого мира". Однако выбывшая в 5 выпуске Юлия Кравчук говорит обратное. "Холостяк" якобы даже не поздоровался с ней на завтраке в отеле после того, как отправил домой с тройного свидания.