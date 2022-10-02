После полугодового перерыва 12 сезон "Холостяка" должен был выйти на экраны 30 сентября. Но премьеру снова перенесли – на октябрь.
Читайте также "Холостяк" 12 сезон снова перенесли: в чем причина и когда состоится премьера
Григорий Решетник о "Холостяке"
Ведущий романтического проекта Григорий Решетник решил прояснить ситуацию с шоу. Он пояснил, что премьеру перенесли из-за происходящих в Украине событий.
Мы не отменили "Холостяк", а сместили премьеру на октябрь, в связи с происходящими в Украине событиями. Мы ценим и уважаем нашего зрителя, восхищаемся нашими военными. Обязательно премьера состоится в октябре этого года. Напишите, ждете ли вы премьеру, времени, или перенести на весну,
– обратился к фанам телеведущий.
Решетник прояснил перенос: видео
Добавим, что организаторы проекта объясняли перенос "производственными причинами". Новой даты премьеры пока нет.
Реакция сети
Почитатели телеведущего ответили ему на вопросы в комментариях. Там поделились на два "лагеря": одни хотят скорейшего возвращения шоу:
- "Жду. Хотя будет стимул еще больше жить, ждать в ту пятницу, и будто жизнь до войны, как раньше. Бегла с работы домой, покупала быструю еду, разные вкусности, вечером дети знали что им все можно, потому что у мамы "Холостяк ". Для меня лично, это будто возвращение в довоенное время";
- "Я уже вчера вина прикупила, готовилась к просмотру. Очень жду, надо же как-то отвлекаться";
- "Со временем, людям нужно поднимать настроение";
- "По времени. Потому что пока будет премьера, возможно, дети холостяка уже в сад пойдут";
- "Ждем! Надо же отвлекаться немного от волонтерства";
- "Очень ждем, надо отвлекаться".
Другие считают, что транслировать развлекательные проекты во время войны в стране – неуместно.
- "Если по мне, то лучше перенести на весну. Верю, что до конца года мы победим";
- "Не ко времени. Потому что льется много украинской крови";
- "Не ко времени! Весной! Очень грустно за нашу страну";
- "Сейчас не до холостяков точно! На фронте нужны холостяки, ищите".