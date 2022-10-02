После полугодового перерыва 12 сезон "Холостяка" должен был выйти на экраны 30 сентября. Но премьеру снова перенесли – на октябрь.

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Григорий Решетник о "Холостяке"

Ведущий романтического проекта Григорий Решетник решил прояснить ситуацию с шоу. Он пояснил, что премьеру перенесли из-за происходящих в Украине событий.

Мы не отменили "Холостяк", а сместили премьеру на октябрь, в связи с происходящими в Украине событиями. Мы ценим и уважаем нашего зрителя, восхищаемся нашими военными. Обязательно премьера состоится в октябре этого года. Напишите, ждете ли вы премьеру, времени, или перенести на весну,

– обратился к фанам телеведущий.

Решетник прояснил перенос: видео

Добавим, что организаторы проекта объясняли перенос "производственными причинами". Новой даты премьеры пока нет.

Реакция сети

Почитатели телеведущего ответили ему на вопросы в комментариях. Там поделились на два "лагеря": одни хотят скорейшего возвращения шоу:

"Жду. Хотя будет стимул еще больше жить, ждать в ту пятницу, и будто жизнь до войны, как раньше. Бегла с работы домой, покупала быструю еду, разные вкусности, вечером дети знали что им все можно, потому что у мамы "Холостяк ". Для меня лично, это будто возвращение в довоенное время";

"Я уже вчера вина прикупила, готовилась к просмотру. Очень жду, надо же как-то отвлекаться";

"Со временем, людям нужно поднимать настроение";

"По времени. Потому что пока будет премьера, возможно, дети холостяка уже в сад пойдут";

"Ждем! Надо же отвлекаться немного от волонтерства";

"Очень ждем, надо отвлекаться".

Отметим, что со сторонниками проекта согласилась бы и Ксения Мишина. Она признавалась, что ждет нового сезона шоу, потому что это возможность немного расслабиться. Тем людям, которые не считают премьеру своевременным, она посоветовала просто не включать телевизор.

Другие считают, что транслировать развлекательные проекты во время войны в стране – неуместно.