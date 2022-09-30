12 сезон "Холостяка" с Алексом Топольским должны были представить еще 4 марта, однако полномасштабная война разрушила все планы. Продюсеры долго оттягивали с возвращением шоу на экраны, а в начале месяца объявили, что это произойдет 30 сентября. Однако в день премьеры все изменилось.

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12 сезон "Холостяка" снова перенесли

Мы переносим премьеру проекта "Холостяк" по производственным причинам,

– объявили в сети.

Однако 12 сезон романтического реалити-шоу все же покажут осенью. Команда проекта обещает, что премьера состоится уже в октябре. Точную дату объявят позже.

"Ваше любимое романтическое реалити обязательно состоится этой осенью. О новой дате старта будет объявлено позже", – говорится в сообщении.

Мы слышим, любим, уважаем своих зрителей. И гордимся нашими военными. Скоро. Обязательно,

– пообещал неизменный ведущий "Холостяка" Григорий Решетник.

"Холостяк" 12 сезон перенесли на октябрь / Фото СТБ

Как на перенос "Холостяка" реагируют в сети

Подавляющее большинство зрителей расстроились, что 30 сентября "Холостяка" не покажут, ведь они рассчитывали, что проект отвлечет их от печальных новостей:

"Жаль, но мы подождем";

"Так ждали, хотелось хоть какую-нибудь хорошую передачу посмотреть, поднять настроение";

"Это капец, хотелось хоть немного отвлечься";

"Жаль. Люди гибнут каждый день, но нельзя каждый день унывать. У меня от постоянного негатива отовсюду психика уже не та. Хочется отвлечься и посмотреть что-то приятное";

"А я уже так настроилась";

"Так ждала сегодня".

Однако есть и те, кто считают, что из-за ракетного удара по гуманитарной колонне в Запорожье, где погибли 25 человек, продюсеры "Холостяка" поступили правильно: