12 сезон "Холостяка" с Алексом Топольским должны были представить еще 4 марта, однако полномасштабная война разрушила все планы. Продюсеры долго оттягивали с возвращением шоу на экраны, а в начале месяца объявили, что это произойдет 30 сентября. Однако в день премьеры все изменилось.
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12 сезон "Холостяка" снова перенесли
Мы переносим премьеру проекта "Холостяк" по производственным причинам,
– объявили в сети.
Однако 12 сезон романтического реалити-шоу все же покажут осенью. Команда проекта обещает, что премьера состоится уже в октябре. Точную дату объявят позже.
"Ваше любимое романтическое реалити обязательно состоится этой осенью. О новой дате старта будет объявлено позже", – говорится в сообщении.
Мы слышим, любим, уважаем своих зрителей. И гордимся нашими военными. Скоро. Обязательно,
– пообещал неизменный ведущий "Холостяка" Григорий Решетник.
"Холостяк" 12 сезон перенесли на октябрь / Фото СТБ
Как на перенос "Холостяка" реагируют в сети
Подавляющее большинство зрителей расстроились, что 30 сентября "Холостяка" не покажут, ведь они рассчитывали, что проект отвлечет их от печальных новостей:
- "Жаль, но мы подождем";
- "Так ждали, хотелось хоть какую-нибудь хорошую передачу посмотреть, поднять настроение";
- "Это капец, хотелось хоть немного отвлечься";
- "Жаль. Люди гибнут каждый день, но нельзя каждый день унывать. У меня от постоянного негатива отовсюду психика уже не та. Хочется отвлечься и посмотреть что-то приятное";
- "А я уже так настроилась";
- "Так ждала сегодня".
Однако есть и те, кто считают, что из-за ракетного удара по гуманитарной колонне в Запорожье, где погибли 25 человек, продюсеры "Холостяка" поступили правильно:
- "Правильное решение, как минимум не сегодня точно";
- "Глядя на сегодняшние события, действительно хорошо, что перенесли";
- "Все правильно, сейчас не время, сколько людей погибло".