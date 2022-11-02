52 часа съемок: "Холостяк" Алекс Топольский поделился деталями первой вечеринки проекта

Главный герой 12 сезона "Холостяка" Алекс Топольский перед 2 выпуском проекта поделился подробностями первой вечеринки. Сколько проходили съемки и другие детали, узнайте дальше.

Премьера "Холостяка-12" была очень ожидаемой и обсуждаемой. Теперь участницы и сам главный герой делятся подробностями из-за кулис.

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Подробности первой вечеринки "Холостяка-12"

Алекс Топольский признался, что это была самая масштабная вечеринка в его жизни. На личной странице в инстаграмме он поделился деталями ее проведения:

На вечеринке было 260 человек.

Съемки продолжались 52 часа без перерыва.

За это время Алексу удалось поспать всего 1 час.

Топольский шутит, что было сложно, поэтому иногда он даже медитировал в туалете, ведь это было единственное тихое место.

Это были самые длинные съемки. Но при этом хочется отметить, что все проходило на самом высоком уровне! Такой слаженной и профессиональной команды я еще никогда не встречал,

– подчеркнул Топольский.

Премьера 12 сезона "Холостяка": главное