Под сообщениями на официальной странице проекта в инстаграмме зрители делятся эмоциями от просмотра проекта с украинской озвучкой.

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Как сеть реагирует на "Холостяк-12" на украинском

Поскольку проект был снят еще до начала полномасштабной войны, то участницы и главный герой разговаривали перед камерами на русском. Это было привычное явление в предыдущих сезонах, ведь до 24 февраля на русском языке разговаривало большое количество украинцев.

Осенью создатели "Холостяка" объявили, что покажут премьеру 30 сентября. Однако за несколько часов до показа ее отменили. Как выяснилось, причиной стало то, что шоу не озвучили по-украински. Потому месяц готовили выпуски с украинской озвучкой, но это не понравилось публике. 1 выпуск получил в основном отрицательные отзывы.

"Или снимайте сразу на украинском, или показывайте как есть. А не показывайте что-нибудь".

"Что за издевательство? Если на это пошло, то нужно было позвать участниц, чтобы они сами себя озвучивали. А это просто ужас".

"Сделайте, пожалуйста, язык оригинала. Шоу снято до войны!"

"Я просто зла. Как можно было так испортить шоу? Это совсем не тот эффект, чужие голоса. Хочется слышать голоса участниц и настоящие эмоции".

"Озвучка ужасная. Смотришь и понимаешь, что это не их голоса".

"Сделайте, пожалуйста, нормальную озвучку. Украинский – это прекрасно, но не когда 20 девушек озвучивает одна. Можно было бы всех собрать участниц и вместе переозвучить, они бы лучше справились с раскрытием своих эмоций, чем посторонний человек".

"Ждала 6 месяцев "Холостяка", чтобы услышать этот перевод. СТБ, верните оригинальный звук!"

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Но есть и зрители, которые положительно восприняли озвучку проекта на украинском языке. Отмечая, что в Украине идет война.

"Все гонят на озвучку. А кого-то триггерит русский язык. Или я не понимаю русский. Я украинка и должна смотреть на русском иностранном языке? Правильно сделали, что озвучили".

"Совет, что перевели. Украинский язык очень красивый. Если бы все гражданина нашего государства общались на украинском, такого бы не произошло. Пример! Чтобы на будущее наши шоу были настоящими".

"Люди, вы одурели? Вы действительно сейчас жалуетесь на плохой дубляж? У нас война в стране! Россия уничтожает наши города, наших людей и наших защитников. Хочет уничтожить всех нас! А вы хотите, чтобы эфир был на русском? Серьезно? Да СТБ молодцы, они Украину поддерживают! А вы кого?"

"Люди, чего возмущаетесь? Проект украинский, то почему шоу должно быть на русском? Наконец-то взялись за это. Кто хочет на телевидение – на украинском, пожалуйста. В инстаграмме говорите, какой хотите".

Что предлагают зрители

Для многих зрителей из-за озвучки шоу не настоящее, ведь не понятны настоящие чувства и эмоции. Среди вариантов, которые предлагают, чтобы исправить эту ситуацию, есть: