Прем'єра "Холостяка-12" була дуже очікуваною та обговорюваною. Тепер учасниці та сам головний герой діляться подробицями з-за лаштунків.
Вас може зацікавити "Холостяк" Алекс Топольський зізнався, подарунок якої учасниці сподобався йому найбільше
Подробиці першої вечірки "Холостяка-12"
Алекс Топольський зізнався, що це була наймасштабніша вечірка в його житті. На особистій сторінці в інстаграмі він поділився деталями її проведення:
- На вечірці було 260 осіб.
- Зйомки тривали 52 години без перерви.
- За цей час Алексу вдалося поспати лише 1 годину.
- Топольський жартує, що було складно, тому іноді він навіть медитував в туалеті, адже це було єдине тихе місце.
Це були найдовші зйомки. Але при цьому хочеться відзначити, що все проходило на найвищому рівні! Такої злагодженої та професійної команди я ще ніколи не зустрічав,
– наголосив Топольський.
Прем'єра 12 сезону "Холостяка": головне
- У 1 випуску показали знайомство Алекса з 26 дівчатами та першу вечірку, на якій він вручив троянди 19 учасницям, що запам'яталися найбільше.
- Однак довгоочікувана прем'єра потішила не всіх глядачів. Все через те, що випуск показали з українською озвучкою, яка не передає всіх емоцій та почуттів.
- Ведучий Григорій Решетник та головний герой Алекс Топольський відреагували на невдоволення глядачів, наголосивши, що українська озвучка – це правильно, так і має бути.