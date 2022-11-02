Прем'єра "Холостяка-12" була дуже очікуваною та обговорюваною. Тепер учасниці та сам головний герой діляться подробицями з-за лаштунків.

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Подробиці першої вечірки "Холостяка-12"

Алекс Топольський зізнався, що це була наймасштабніша вечірка в його житті. На особистій сторінці в інстаграмі він поділився деталями її проведення:

На вечірці було 260 осіб.

Зйомки тривали 52 години без перерви.

За цей час Алексу вдалося поспати лише 1 годину.

Топольський жартує, що було складно, тому іноді він навіть медитував в туалеті, адже це було єдине тихе місце.

Це були найдовші зйомки. Але при цьому хочеться відзначити, що все проходило на найвищому рівні! Такої злагодженої та професійної команди я ще ніколи не зустрічав,

– наголосив Топольський.

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