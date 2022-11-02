Премьера "Холостяка-12" была очень ожидаемой и обсуждаемой. Теперь участницы и сам главный герой делятся подробностями из-за кулис.

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Подробности первой вечеринки "Холостяка-12"

Алекс Топольский признался, что это была самая масштабная вечеринка в его жизни. На личной странице в инстаграмме он поделился деталями ее проведения:

  • На вечеринке было 260 человек.
  • Съемки продолжались 52 часа без перерыва.
  • За это время Алексу удалось поспать всего 1 час.
  • Топольский шутит, что было сложно, поэтому иногда он даже медитировал в туалете, ведь это было единственное тихое место.

Это были самые длинные съемки. Но при этом хочется отметить, что все проходило на самом высоком уровне! Такой слаженной и профессиональной команды я еще никогда не встречал,
– подчеркнул Топольский.

Премьера 12 сезона "Холостяка": главное

  • В 1 выпуске показали знакомство Алекса с 26 девушками и первую вечеринку, на которой он вручил розы 19 наиболее запомнившимся участницам.
  • Однако долгожданная премьера порадовала не всех зрителей. Все потому, что выпуск показали с украинской озвучкой, которая не передает всех эмоций и чувств.
  • Ведущий Григорий Решетник и главный герой Алекс Топольский отреагировали на недовольство зрителей, подчеркнув, что украинская озвучка – это правильно, так и должно быть.