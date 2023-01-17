Не жаль, – "Холостяк" о прощании с Сашей Мудрой и ее реакции в финале

Финал 12 сезона "Холостяка" уже отгремел, но обсуждения продолжаются до сих пор. Алекс Топольский дал первое интервью, в котором признался, что ему не было жалко прощаться с Сашей Мудрой.

Большинство зрителей поддержали выбор Алекса в финале, отметив, что поведение Саши в финале было лицемерным. Теперь сам Топольский высказал свое мнение о том, как она показала себя во время прощания.

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Алекс Топольский о Саше Мудрой

В интервью Славе Демину Топольский признался, что реакция Саши во время прощания его удивила. Было странно, ведь за эти 3 месяца у них были классные общие моменты и яркая история, о которых она не упомянула. "Холостяк" не жалеет, что простился с Мудрой.

Хочу сказать, что не жалко, что простился. Были моменты уныния за ту часть жизни, которую прошли с Сашей. Глубина и страсть были. Не то чтобы мы стали родными людьми, но проект сблизил нас. Много ценных моментов было. Удивительно видеть такую реакцию,

– сказал Алекс.

Интервью Алекса Топольского: смотрите видео онлайн

Напомним, после финала Саша Мудра опубликовала лаконичный пост, в которой поблагодарила зрителей за любовь и поддержку. Мудрая разочарована выбором Алекса, но не сомневается, что у нее будет светлое будущее. По словам девушки, она не думала, что после всего, что было между ними, Топольский сможет так ошибиться и отпустить ее.