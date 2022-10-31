"Холостяк" Алекс Топольский признался, подарок которой участницы понравился ему больше всего

28 октября в эфире показали долгожданный 1 выпуск 12 сезона "Холостяка". Каждая из участниц приготовила для главного героя Алекса Топольского подарок. Одна из девушек по-особому поразила мужчину.

В 1 выпуске Алекс Топольский познакомился со всеми девушками, претендующими на его сердце. В следующий этап проекта попали только 19 участниц, каждая из которых стремится построить отношения с "Холостяком". Одной из них 27-летняя Юля.

Вас может заинтересовать Участница "Танцев со звездами" пришла на "Холостяк" и негативно высказалась о шоу

Какой подарок на "Холостяке" больше всего понравился Топольскому

После премьеры 12-го сезона Алекс Топольский ответил на вопросы подписчиков в инстаграм-сторис. Он поделился, что каждая девочка подготовила подарок, который по-особому запомнился. Но больше всего его поразили голубцы от Юли.

Голубцам от Юли был очень рад, потому что мне редко удается поесть домашнего. Это было вроде бы и просто, но с душой,

– вспомнил Алекс.



Алекс Топольский об участнице "Холостяка-12" / Скриншот инстаграм-сторис мужчины

К слову Холостяк 12 сезон: все участницы реалити-шоу

Премьера 12 сезона "Холостяка": главное