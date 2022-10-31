"Холостяк" Алекс Топольский признался, подарок которой участницы понравился ему больше всего
Источник:инстаграмм Алекса Топольского
28 октября в эфире показали долгожданный 1 выпуск 12 сезона "Холостяка". Каждая из участниц приготовила для главного героя Алекса Топольского подарок. Одна из девушек по-особому поразила мужчину.
В 1 выпуске Алекс Топольский познакомился со всеми девушками, претендующими на его сердце. В следующий этап проекта попали только 19 участниц, каждая из которых стремится построить отношения с "Холостяком". Одной из них 27-летняя Юля.
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Какой подарок на "Холостяке" больше всего понравился Топольскому
После премьеры 12-го сезона Алекс Топольский ответил на вопросы подписчиков в инстаграм-сторис. Он поделился, что каждая девочка подготовила подарок, который по-особому запомнился. Но больше всего его поразили голубцы от Юли.
Голубцам от Юли был очень рад, потому что мне редко удается поесть домашнего. Это было вроде бы и просто, но с душой,
– вспомнил Алекс.
Алекс Топольский об участнице "Холостяка-12" / Скриншот инстаграм-сторис мужчины
К слову Холостяк 12 сезон: все участницы реалити-шоу
Премьера 12 сезона "Холостяка": главное
- В 1 выпуске показали знакомство Алекса с 26 девушками и первую вечеринку, на которой он вручил розы 19 наиболее запомнившимся участницам.
- Среди участниц есть бывшая девушка актера Тараса Цымбалюка – 37-летняя актриса Виктория Варлей.
- Однако долгожданная премьера порадовала не всех зрителей. Все потому, что выпуск показали с украинской озвучкой, которая не передает всех эмоций и чувств.
- Ведущий Григорий Решетник и главный герой Алекс Топольский отреагировали на недовольство зрителей, подчеркнув, что украинская озвучка – это правильно, так и должно быть.