"Холостяка" Алекса Топольского на съемках остановила полиция: почему ему сочувствовал патрульный

В эфир вышел 1 выпуск романтического шоу "Холостяк-12" с Алексом Топольским. Зрителям показали первую вечеринку, на которой герой познакомился с участницами. Как выяснилось, во время съемок его останавливала полиция. Подробности инцидента читайте ниже.

В 1 выпуске 12 сезона "Холостяка" показали эффектное появление капитана полиции Елены Сычевой, которая набросила наручники на Алекса Топольского. Однако в эфир не вошел эпизод, когда главного героя действительно могли арестовать. Его остановила полиция, когда он ехал по Киеву с одной из участниц.

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Почему "Холостяка" остановила полиция на съемках первой вечеринки

24-летняя Настя из Днепра пригласила "Холостяка" в знаковое для нее место в Киеве – в теплицу, чтобы тот загадал желание. Как выяснилось, по дороге туда пару остановила полиция, ведь они рассекали столицей на изумрудном Porsche с табличкой "Холостяк" вместо номеров. Алекс Топольский показал патрульному водительское удостоверение и документы, а тот неожиданно ему посочувствовал.

Полицейский подошел, попросил права. Я ему отдал ксиву "Холостяка". Он посмотрел на ксиву, посмотрел на меня, на ксиву и сказал: "Сочувствую. Но сделай правильный выбор",

– вспомнил Алекс Топольский.

"В выпуск это, конечно, не вошло, но ситуация была неожиданная", – добавил герой "Холостяка".

"Холостяк" с Настей, с которой его остановила полиция​ / Скриншот с видео

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Первую вечеринку "Холостяка-12" активно обсуждают в сети