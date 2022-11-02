"Холостяка" Алекса Топольского на съемках остановила полиция: почему ему сочувствовал патрульный
Источник:Алекс Топольский
В эфир вышел 1 выпуск романтического шоу "Холостяк-12" с Алексом Топольским. Зрителям показали первую вечеринку, на которой герой познакомился с участницами. Как выяснилось, во время съемок его останавливала полиция. Подробности инцидента читайте ниже.
В 1 выпуске 12 сезона "Холостяка" показали эффектное появление капитана полиции Елены Сычевой, которая набросила наручники на Алекса Топольского. Однако в эфир не вошел эпизод, когда главного героя действительно могли арестовать. Его остановила полиция, когда он ехал по Киеву с одной из участниц.
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Почему "Холостяка" остановила полиция на съемках первой вечеринки
24-летняя Настя из Днепра пригласила "Холостяка" в знаковое для нее место в Киеве – в теплицу, чтобы тот загадал желание. Как выяснилось, по дороге туда пару остановила полиция, ведь они рассекали столицей на изумрудном Porsche с табличкой "Холостяк" вместо номеров. Алекс Топольский показал патрульному водительское удостоверение и документы, а тот неожиданно ему посочувствовал.
Полицейский подошел, попросил права. Я ему отдал ксиву "Холостяка". Он посмотрел на ксиву, посмотрел на меня, на ксиву и сказал: "Сочувствую. Но сделай правильный выбор",
– вспомнил Алекс Топольский.
"В выпуск это, конечно, не вошло, но ситуация была неожиданная", – добавил герой "Холостяка".
"Холостяк" с Настей, с которой его остановила полиция / Скриншот с видео
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Первую вечеринку "Холостяка-12" активно обсуждают в сети
- Ведущий Григорий Решетник и Алекс Топольский ответили на критику украинской озвучки.
- Звезда сериала "Поймать Кайдаша" Тарас Цымбалюк высказался о бывшей девушке Виктории, которая стала участницей "Холостяка" и на всю страну рассказала об их отношениях.
- Участница "Танцев со звездами" Аделина Дели негативно высказалась о шоу и намекнула, что ни девушки, ни Алекс Топольский на самом деле не искал любви.
- Сам "Холостяк" рассекретил, подарок которой участнице понравился ему больше всего на первой вечеринке.