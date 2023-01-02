То, что пытаюсь забыть, – Алина из "Холостяка" показала подарок от сестры, который напомнил шоу

Алина Ершова была второй девушкой, покинувшей 12 сезон шоу "Холостяк" по своему желанию. Она уже пролистала эту страницу, но на Новый год ей сделали подарок, который снова напомнил об Алексе Топольском.

Алине, которая выбыла в 8 выпуске "Холостяка", сестра и ее подруга подарили рамку с фотографиями с церемонии роз на проекте. Девушка якобы обрадовалась, но заявила, что это "то, что пытается забыть".

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Вот такой подарок я получила под Новый год. Проект стал хорошим воспоминанием для меня. Но я его хочу оставить в прошлом году. Спасибо всем, кто был со мной во время съемок, команде СТБ, "Холостяка". Спасибо всем, кто смотрел и поддерживал,

– подписала Алина Ершова.

Напомним, Алина критиковала проект и самого Алекса Топольского после выхода каждого эпизода. Она разочаровалась уже на третьей неделе шоу, когда команда устроила забег на совместимость, где участницы "выплевывали легкие", а главный герой вообразил себя "Аполлоном, за которого борются".

Позже она осудила Алекса за поцелуи "со спортивного интереса" и "разговоры о каких-то чушье". Алина протянула до 8 выпуска, а "Холостяк" отпустил ее со словами: "Каждый раз, когда я делаю шаг навстречу, ты делаешь шаг назад".