По окончании 12 сезона "Холостяка" прошло несколько месяцев, однако победительницу проекта до сих пор обвиняют в том, что она воспользовалась шоу для собственной выгоды. Девушка опубликовала откровенное сообщение, в котором ответила на упреки хейтеров.

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Екатерина Лозовицкая ответила на хейт

Пришла на "Холостяк", чтобы стать блогером и "грести" деньги за рекламу. Вот примерно в таком духе обвинения время от времени прилетают мне в директ. При чем есть отдельная категория людей, которая не ленится на каждое сотрудничество, написать "реклама". Как будто хочет пристыдить непонятно чем, – рассказала модель.

Катя ответила, что готова расставить все точки над "i". Она заверила, что не шла на проект, чтобы стать блоггером. Ее ожиданиями был поиск достойного мужчины, но "имеем, что имеем", как пишет Лозовицкая.

"Также тогда и сейчас основной моей работой остается моделинг. Я не ищу легких путей заработка. Давайте откровенно, вы видели, например, мой именной гив? Нет? А знаете почему? Потому что я считаю, что это сейчас совершенно неуместно. Хотя, честно признаюсь, гонорары за это предлагали приличные".



Катя Лозовицкая / Фото с инстаграма модели

Екатерина добавила, что не делала курсов об успешном успехе или сферах, где она не является профессионалом. Хотя признает, что пыталась делать что-то подобное, но не справилась, потому что желает дать подписчикам действительно хороший продукт. Также девушка заметила, что не будет поощрять к покупке курса "инстаграммными экшенами, где вроде бы кто-то преследует, ворует телефоны, теряется в лесу". К слову, так Лозовицкая подколола Алекса Топольского, который рассказывал, что потерялся в лесу и потому не выходил на связь.

В конце Лозовицкая подытожила, что рекламирует только то, что носит сама. "С гордостью пользуюсь нашей косметикой, ношу наши одежду и обувь. И вы это каждый день видите. Не бывает такого, что я рекомендую вам производителя обуви из Харькова, а потом выбрасываю это и обуваю условные Prada. Вот такой откровенный пост получился. Надеюсь, вы смогли понять мои ценности лучше".

Заметим, Катя Лозовицкая рассказывала для 24 Канала внимания от мужчин ей хватает. Ее не раз засыпали цветами и звали на свидание. Однако после участия в шоу, где девушка демонстрировала чувства на всю страну, она больше не хочет кичиться личным.