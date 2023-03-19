З закінчення 12 сезону "Холостяка" минуло кілька місяців, однак переможницю проєкту досі звинувачують у тому, що вона скористалась шоу для власної вигоди. Дівчина опублікувала відвертий допис, у якому відповіла на закиди хейтерів.

До теми Учасниця "Холостяка" розповіла, що хлопець зрадив її з повією: "Замовив у телеграмі"

Катерина Лозовицька відповіла на хейт

Прийшла на "Холостяк", щоб стати блогером і "гребти" гроші за рекламу. Ось приблизно в такому дусі звинувачення час від часу прилітають мені в дірект. При чому є окрема категорія людей, яка не лінується на кожну співпрацю написати "реклама". Як наче хоче присоромити не зрозуміло чим, – розповіла модель.

Катя відповіла, що готова розставити всі крапки над "і". Вона запевнила, що не йшла на проєкт, щоб стати блогером. Її очікуваннями був пошук гідного чоловіка, але "маємо, що маємо", як пише Лозовицька.

"Також тоді і зараз основною моєю роботою залишається моделінг. Я не шукаю легких шляхів заробітку. Давайте відверто, ви бачили, наприклад, мій іменний гів? Ні? А знаєте чому? Бо я вважаю, що це зараз абсолютно недоречно. Хоча, чесно зізнаюсь, гонорари за таке пропонували пристойні".



Катя Лозовицька / Фото з інстаграму моделі

Катерина додала, що не робила курсів про успішний успіх чи сфери, де вона не є професіоналом. Хоч визнає, що пробувала робити щось подібне, але не впоралась, бо бажає дати підписникам справді хороший продукт. Також дівчина зауважила, що не буде заохочувати до покупки курсу "інстаграмними екшенами, де начебто хтось переслідує, краде телефони, губиться в лісі". До слова, так Лозовицька підколола Алекса Топольського, який розповідав, що загубився в лісі й тому не виходив на зв'язок.

Наприкінці Лозовицька підсумувала, що рекламує лише те, що носить сама. "З гордістю користуюсь нашою косметикою, ношу наші одяг та взуття. І ви це щодня бачите. Не буває такого, що я рекомендую вам виробника взуття з Харкова, а потім викидаю це і взуваю умовні Prada. Ось такий відвертий пост вийшов. Сподіваюсь, ви змогли зрозуміти мої цінності краще".

Зауважимо, Катя Лозовицька розповідала для 24 Каналу, що уваги від чоловіків їй вистачає. Її не раз засипали квітами й кликали на побачення. Однак після участі у шоу, де дівчина демонструвала почуття на всю країну, вона більше не хоче хизуватися особистим.