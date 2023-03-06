Главный герой 12 сезона шоу "Холостяк" в своих соцсетях активно рассказывает о жизни на Бали, где даже обрел новую любовь. Он поделился, во сколько ему обходится проживание, еда и развлечения на острове.

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Алекс Топольский рассекретил расходы на Бали

"Холостяк" признался, что снимает виллу за 5 – 7 тысяч долларов и добавил, что меняет квартиру ежемесячно.

На еду Алекс Топольский тратит 600 долларов,

бензин – 30 долларов,

байк – 170,

походы в спортзал – 80,

отдых, спа, сауны и массажи – 200 долларов,

рестораны – 500 долларов.

Так что суммарно "Холостяк" тратит на жизнь на Бали - около 1500 долларов (примерно 55 тысяч гривен). Однако он отметил, что не может назвать проживание на острове дорогим.

"На самом деле понятие "дорого" очень относительно. У каждого оно свое. Для кого-то дорого снимать гестхауз за 400 – 500 долларов, а для кого-то нормально виллу за 3 тысячи и более. Например, когда я жил в Лос-Анджелесе, цена за дом была 7 тысяч долларов. И для штатов это достаточно приемлемая цена, потому что уровень оплаты и жизни там выше, чем где угодно".



Алекс о жизни на Бали / Скриншот с инстаграм-сториз

Как выглядит вилла Топольского

В телеграмме Алекс также показал видео, где продемонстрировал свою двухэтажную виллу со спальней и выходом в бассейн.

По поводу еды, несколько раз в неделю приходит повар и готовит разные блюда на несколько дней. Или заказываю доставку. Относительно уборки – приходит горничная 4 раза в неделю. Это тоже очень доступно. У меня все супер автоматизировано, чтобы не тратить время. Много работаю,

– отметил Алекс Топольский.

Как выглядит вилла Топольского: видео