Победительница "Холостяка-11" Богдан ответила, какие у нее отношения с Михаилом Заливакой

На фоне расставаний пар из проекта "Холостяк" о своей личной жизни рассказала Анна Богдан. Она рассказала, находится ли в отношениях с Михаилом Заливакой.

Романтический проект "Холостяк" являлся площадкой для создания новых отношений для многих пар. Но в Украине никакие отношения между героем или героиней проекта и его победителями не сложились.

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Анна Богдан об отношениях с Заливако

На фоне обсуждений разрыва Даши Квитковой и Никиты Добрынина, об отношениях с "Холостяком" Заливакой высказалась победительница 11 сезона Анна Богдан. В инстаграм-сториз девушке сделали комплимент по поводу их пары с бизнесменом и спросили, есть ли шанс все вернуть.

Скоро будет год, как мы разошлись. У каждого давно своя жизнь,

– ответила девушка.



Богдан о личной жизни / Фото с инстаграм-сториз

Другие подписчики поинтересовались, находится ли Богдан в отношениях с другим. "Нет, сейчас нет отношений".

Богдан о личной жизни / Фото с инстаграм-сториз

Что известно об отношениях Богдан и Заливаки