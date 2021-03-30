Холостяк 11 сезон: музыка 4 выпуска
Уже месяц 11 сезон романтического проекта "Холостяк" удивляет зрителей эмоциональными свиданиями и борьбой девушек за сердце Михаила Заливако. Особой атмосферы встречам "Холостяка" с участницами придает музыкальное сопровождение. Какие композиции звучали в 4 выпуске реалити-шоу – читайте далее.
Источник:СТБ
Каждую пятницу "Холостяк" покоряет миллионы сердец украинских поклонников. Зрители с нетерпением ждут новый выпуск, чтобы не только узнать, как Михаил продолжает строить отношения с красавицами, но и насладиться огромным количеством невероятных, трогательных треков.
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Песни из 4 выпуска "Холостяка"
Свидание с Лизой в торговом центре
- MSCMKRS feat. Quinten Coblentz – Never Running;
- Devon Mycah Goocher, Marc Ferrari & Kenny Ray Moron – Give It All Оr Nothing;
- Oliver Holmes – Damn Hot;
- Redah & Dominique Marie Vellutato – Only You;
- Ghostrida – Num & Numma;
- Lynden Arden – See You Soon;
- Raphael Lake & Eric Brooks – Focused on Me;
- Trina Smith & Rob Late – Call Оn Me.
Важно Холостяк 11 сезон 4 выпуск: кто из девушек покинул шоу
Групповое свидание с Джессикой и Розали в подпольном баре
- Ships & Sleazy M – Lay By;
- Chucho Merchan – Nickle & Dime;
- Raphael Lake – Big Boy;
- Anders Johan Greger Lewen – Benny's Zoot Suit;
- Thomas Cooper & John Rowcroft – Hotter Nights;
- Geoffrey Gascoyne – Jazz Stream;
- Taylor Smith – Flesh;
- Everybody Loves An Outlaw – I See Red;
- The Diamond Ramblers – Firehouse Rag;
- Bilro & Barbosa – Agarb.
Онлайн-свидание с Анной Богдан
- Micky Mikkelson, Sam Clines & Leif Van Cleef – Could Be Your Everything;
- Caitlyn Ray – I Got Me;
- Brice Davoli & Valerie Deniz – Stay With Me.
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