Уже месяц 11 сезон романтического проекта "Холостяк" удивляет зрителей эмоциональными свиданиями и борьбой девушек за сердце Михаила Заливако. Особой атмосферы встречам "Холостяка" с участницами придает музыкальное сопровождение. Какие композиции звучали в 4 выпуске реалити-шоу – читайте далее.

Каждую пятницу "Холостяк" покоряет миллионы сердец украинских поклонников. Зрители с нетерпением ждут новый выпуск, чтобы не только узнать, как Михаил продолжает строить отношения с красавицами, но и насладиться огромным количеством невероятных, трогательных треков. К теме Холостяк 11 сезон 4 выпуск: путешествие по эпохам, роскошный венский бал и поцелуи Песни из 4 выпуска "Холостяка" Свидание с Лизой в торговом центре MSCMKRS feat. Quinten Coblentz – Never Running;

Devon Mycah Goocher, Marc Ferrari & Kenny Ray Moron – Give It All Оr Nothing;

Oliver Holmes – Damn Hot;

Redah & Dominique Marie Vellutato – Only You;

Ghostrida – Num & Numma;

Lynden Arden – See You Soon;

Raphael Lake & Eric Brooks – Focused on Me;

Trina Smith & Rob Late – Call Оn Me. Важно Холостяк 11 сезон 4 выпуск: кто из девушек покинул шоу Групповое свидание с Джессикой и Розали в подпольном баре Ships & Sleazy M – Lay By;

Chucho Merchan – Nickle & Dime;

Raphael Lake – Big Boy;

Anders Johan Greger Lewen – Benny's Zoot Suit;

Thomas Cooper & John Rowcroft – Hotter Nights;

Geoffrey Gascoyne – Jazz Stream;

Taylor Smith – Flesh;

Everybody Loves An Outlaw – I See Red;

The Diamond Ramblers – Firehouse Rag;

Bilro & Barbosa – Agarb. Онлайн-свидание с Анной Богдан Micky Mikkelson, Sam Clines & Leif Van Cleef – Could Be Your Everything;

Caitlyn Ray – I Got Me;

Brice Davoli & Valerie Deniz – Stay With Me.