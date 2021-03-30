Вже місяць 11 сезон романтичного проєкту "Холостяк" вражає глядачів емоційними побаченнями та боротьбою дівчат за серце Михайла Заливаки. Особливої атмосфери зустрічам "Холостяка" з учасницями додає музичний супровід. Які композиції лунали в 4 випуску реаліті-шоу – читайте далі.

Щоп'ятниці "Холостяк" підкорює мільйони сердець українських прихильників. Глядачі з нетерпінням очікують новий випуск, щоб не лише дізнатися, як Михайло продовжує будувати стосунки з красунями, а й насолодитися величезною кількістю неймовірних, зворушливих треків. До теми Холостяк 11 сезон 4 випуск: подорож епохами, розкішний віденський бал та поцілунки Пісні з 4 випуску "Холостяка" Побачення з Лізою в торговому центрі MSCMKRS feat. Quinten Coblentz – Never Running;

Devon Mycah Goocher, Marc Ferrari & Kenny Ray Moron – Give It All Оr Nothing;

Oliver Holmes – Damn Hot;

Redah & Dominique Marie Vellutato – Only You;

Ghostrida – Num & Numma;

Lynden Arden – See You Soon;

Raphael Lake & Eric Brooks – Focused on Me;

Trina Smith & Rob Late – Call Оn Me. Важливо Холостяк 11 сезон 4 випуск: хто з дівчат залишив шоу Групове побачення з Джессікою та Розалі в підпільному барі Ships & Sleazy M – Lay By;

Chucho Merchan – Nickle & Dime;

Raphael Lake – Big Boy;

Anders Johan Greger Lewen – Benny's Zoot Suit;

Thomas Cooper & John Rowcroft – Hotter Nights;

Geoffrey Gascoyne – Jazz Stream;

Taylor Smith – Flesh;

Everybody Loves An Outlaw – I See Red;

The Diamond Ramblers – Firehouse Rag;

Bilro & Barbosa – Agarb. Онлайн-побачення з Анною Богдан Micky Mikkelson, Sam Clines & Leif Van Cleef – Could Be Your Everything;

Caitlyn Ray – I Got Me;

Brice Davoli & Valerie Deniz – Stay With Me.