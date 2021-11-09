"Холостячка" 2 сезон: какой была жизнь участников до проекта, – фото
Источник:24 канал
Второй сезон проекта "Холостячка" близится к финалу. За сердце Златы Огневич продолжают бороться только четверо мужчин и эта борьба становится все более ожесточенной. Предлагаем больше узнать об этих участниках – Максиме Тарапате, Андрее Хветкевиче, Дмитрии Шевченко и Андрее Задворном.
За тем, как Злата Огневич ищет любовь на реалити-шоу "Холостячка", уже два месяца наблюдает вся страна. Особое внимание приковано к участникам, ведь у зрителей уже есть свои фавориты. Не секрет, что участие в телепроектах приносит популярность в социальных сетях. Какие фото можно найти на страницах мужчин в социальных сетях – смотрите дальше.
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Максим Тарапата
- Возраст: 32 года
- Город: Шанхай, Киев
- Чем занимается: соучредитель нескольких компаний в Шанхае
- Увлечения: серфинг, лыжи, вокал, сальса, умеет каллиграфически писать иероглифы.
Что Максим Тарапата публикует в соцсетях / Фото из инстаграма Максима Тарапаты
Дмитрий Шевченко
- Возраст: 37 лет
- Город: Львов
- Чем занимается: владелец клининговой компании, строительной компании, студии дизайна
- Увлечения: спортзал, бокс, кикбоксинг.
Что Дмитрий Шевченко публикует в соцсетях / Фото из инстаграма Дмитрия Шевченко
Андрей Хветкевич
- Возраст: 38 лет
- Город: Тулум
- Чем занимается: владелец IT-компании
- Увлечения: фридайвинг (чемпион Украины и США)
Что Андрей Хветкевич публикует в соцсетях / Фото из инстаграма Андрея Хветкевича
Андрей Задворный
- Возраст: 32 года
- Город: Киев
- Чем занимается: владелец производства деревянных развивающих игрушек для детей от года до 10
- Увлечения: парапланеризм, малая авиация, баскетбол, тайский бокс, дайвинг, путешествия.
Что Андрей Задворный публикует в соцсетях / Фото из инстаграма Андрея Задворного
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