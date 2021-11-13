"Холостячка" 2 сезон 9 выпуск: кто вылетел за шаг до финала
Источник:24 канал
В 9 выпуске "Холостячки" Злата Огневич сходила на свидание с четырьмя мужчинами. Она погрузилась в их реальную жизнь и поняла, с кем может построить счастливое будущее. Кто вылетел из проекта за шаг до финала, раскрываем ниже.
В пятницу, 12 ноября, на экраны вышел один из самых ожидаемых выпусков 2 сезона шоу "Холостячка", в котором мужчины показали закулисье своей жизни. Эта неделя оказалась очень откровенной и романтичной. Поэтому Злата Огневич оставила в шоу всех четырех участников.
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Единственный, к кому у девушки были вопросы на церемонии роз – Дмитрий Шевченко. На свидании во Львове она осознала, что мужчина может говорить одно, а делать совсем другое. Как выяснилось, певица имела в виду его закрытость и привычку молчать в сложных ситуациях.
На индивидуальном общении Дмитрий признался, что именно благодаря "Холостячке" он открывается и узнает себя.
Я не могу из-за этого случая перечеркивать все, что между нами было. Я не могу его так просто отпустить, потому что я чувствую, как зарождаются большие искренние чувства. Мне очень сложно сказать Диме прощай,
– призналась Злата Огневич и вручила бутоньерку.
Злата Огневич на свидании с Дмитрием во Львове / Фото СТБ
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Уже на следующей неделе четверо мужчин – Максим Тарапата, Андрей Задворный, Дмитрий Шевченко, Андрей Хветкевич – познакомят Злату Огневич со своими родными. Итак, их история любви продолжается.
Участники "Холостячки" / Фото СТБ
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