В пятницу, 12 ноября, на экраны вышел один из самых ожидаемых выпусков 2 сезона шоу "Холостячка", в котором мужчины показали закулисье своей жизни. Эта неделя оказалась очень откровенной и романтичной. Поэтому Злата Огневич оставила в шоу всех четырех участников.

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Единственный, к кому у девушки были вопросы на церемонии роз – Дмитрий Шевченко. На свидании во Львове она осознала, что мужчина может говорить одно, а делать совсем другое. Как выяснилось, певица имела в виду его закрытость и привычку молчать в сложных ситуациях.

На индивидуальном общении Дмитрий признался, что именно благодаря "Холостячке" он открывается и узнает себя.

Я не могу из-за этого случая перечеркивать все, что между нами было. Я не могу его так просто отпустить, потому что я чувствую, как зарождаются большие искренние чувства. Мне очень сложно сказать Диме прощай,

– призналась Злата Огневич и вручила бутоньерку.



Злата Огневич на свидании с Дмитрием во Львове / Фото СТБ

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Уже на следующей неделе четверо мужчин – Максим Тарапата, Андрей Задворный, Дмитрий Шевченко, Андрей Хветкевич – познакомят Злату Огневич со своими родными. Итак, их история любви продолжается.



Участники "Холостячки" / Фото СТБ

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