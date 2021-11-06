Злата Огневич пришла на романтическое реалити-шоу "Холостячка", чтобы найти мужчину, с которым сможет построить семью. Чем ближе к финалу, тем больше она сближается с одними участниками, а с другими решает попрощаться навсегда. Далее рассказываем, кто в 8 выпуске упустил шанс построить отношения со Златой.

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"Холостячка" отметила, что на этой неделе она поняла, что не хочет быть женщиной Олега Плахотнюка, поэтому попрощалась именно с этим мужчиной. Он постоянно акцентировал внимание на прочной тактильном связи, что оттолкнуло Злату.



Олег Плахотнюк покинул шоу / Фото из инстаграма "Холостячки"

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Мужчин на проекте становится все меньше и конкуренция между ними растет. На следующей неделе борьбу продолжат Андрей Хветкевич, Дмитрий Шевченко, Андрей Задворный и Максим Тарапата.