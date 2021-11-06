Злата Огнєвіч прийшла на романтичне реаліті-шоу "Холостячка", щоб знайти чоловіка, з яким може побудувати сім'ю. Чим ближче до фіналу, тим більше вона зближується з одними учасниками, а з іншими вирішує попрощатися назавжди. Далі розповідаємо, хто у 8 випуску втратив шанс побудувати стосунки зі Златою.

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"Холостячка" зазначила, що цього тижня вона зрозуміла, що не хоче бути жінкою Олега Плахотнюка, тому попрощалася саме з цим чоловіком. Він постійно акцентував увагу на міцному тактильному зв'язку, що відштовхнуло Злату.



Олег Плахотнюк покинув шоу / Фото з інстаграму "Холостячки"

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Чоловіків на проєкті стає все менше і конкуренція між ними зростає. Наступного тижня боротьбу продовжать Андрій Хвєткєвіч, Дмитро Шевченко, Андрій Задворний та Максим Тарапата.