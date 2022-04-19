"Хочу делать больше": Alyona Alyona решила ехать в Европу

Украинская реперка Alyona Alyona с начала полномасштабной войны находится в Украине. На днях она приняла решение ехать в Европу и объяснила, почему.

Украинская звезда Alyona Alyona, как другие звездные коллеги, долгое время работала в волонтерском штабе. Однако теперь решила уехать в Европу, на что ее подтолкнули последние события.

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Alyona Alyona уезжает в Европу

Исполнительница призналась, что есть несколько причин для ее отъезда, хотя решение было очень сложным. Во-первых, звезда не хочет больше просить у людей помогать финансово, ведь и сами люди в Украине нуждаются в средствах.

Больше не могу читать ваши просьбы о помощи и не помогать, потому что просто ничем и никак. Все мои статьи доходов закрыты. Все, что можно, раздала еще в марте. Больше не могу сочувствовать погибшим воинам. Хочу сделать все, чтобы предотвратить их гибель и помогать с амуницией,

– отметила реперка.

, Alyona Alyona призналась, что по ней больно ударило захоронение кума. О потере артистка сообщила 13 апреля лаконичным сообщением.

"Больше не могу подходить концерты в Европе, потому что "не знаю как взять в руки микрофон". Больше не могу засыпать с чувством, что делаю недостаточно. Я хочу платить налоги, хочу донатить, хочу увидеть всех журналистов и сказать им лично" спасибо за все, но война еще не закончилась: нам нужно ваше внимание и помощь», хочу выйти вместе с людьми на площади, хочу увидеть детей из разных городов Украины и обнять их, хочу сказать со сцены "Украина победит!" – добавила Alyona Alyona.

Знаменитость подчеркнула, что "хочет делать больше" и будет делать больше. Она также пообещала встретиться с подписчиками за границей.



Alyona Alyona / Фото с инстаграма Alyona Alyona

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