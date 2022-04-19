Українська зірка Alyona Alyona, як і інші зіркові колеги, довгий час працювала у волонтерському штабі. Однак тепер вирішила їхати в Європу, на що її підштовхнули останні події.

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Alyona Alyona їде в Європу

Виконавиця зізналась, що є кілька причин для її від'їзду, хоч саме рішення було дуже складним. По-перше, зірка не хоче більше просити у людей допомагати фінансово, адже й самі люди в Україні потребують коштів.

Більше не можу читати ваші прохання про допомогу і не допомагати, бо просто нічим і ніяк. Всі мої статті доходів закриті. Все, що можна, роздала ще в березні. Більше не можу співчувати загиблим воїнам. Хочу зробити все, щоб запобігти їх гибелі й допомагати з амуніцією,

– зауважила реперка.

Зауважимо, Alyona Alyona зізналась, що по ній боляче вдарило поховання кума. Про втрату артистка повідомила 13 квітня лаконічним повідомленням.

"Більше не можу пасувати концерти в Європі, бо "не знаю як взяти в руки мікрофон". Більше не можу засинати з почуттям, що роблю недостатньо. Я хочу платити податки, хочу донатити, хочу побачити всіх журналістів і сказати їм особисто "дякую за все, але війна ще не закінчилася: нам треба ваша увага і допомога", хочу вийти разом з людьми на площі, хочу побачити дітей з різних міст України й обійняти їх, хочу сказати зі сцени "Україна переможе!"" – додала Alyona Alyona.

Знаменитість підкреслила, що "хоче робити більше" і буде робити більше. Вона також пообіцяла зустрітися з підписниками, що закордоном.



Alyona Alyona / Фото з інстаграму Alyona Alyona

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