На такой творческий дуэт сольной исполнительницы и коллектива из Калуша не ожидал никто! Однако, учитывая популярность песни и участие ребят в Евровидении-2022 от Украины, коллаборация стала очень успешной.
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Такие короткие встречи сейчас очень особенные. Kalush Orchestra, верю, скоро будем праздновать нашу победу. Дома. Друзья, пожалуйста, поддерживайте группу! Их работа сейчас – великое дело,
– написала Джа в инстаграмме.
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Реакция сети
Фанаты певцов добавили, что голос Джамалы, победительницы Евровидения-2016, отлично дополнил хит. В частности, на совместное исполнение положительно отреагировали Лида Ли и Владимир Остапчук.
- "Невероятно!";
- "Вам непременно нужно вместе спросить песню, это будет хитяра";
- "Ай, хорошо как";
- "Хорошо";
- "Наша гордость";
- "Офигеть! Круто!";
- "Так даже лучше";
- "Ваууу, как круто вы звучите вместе".
Стоит добавить, что на благотворительном концерте пре-пати в Мадриде проходил сбор средств на нужды украинцев. Там в частности поддержали народ финны – рок-группа The Rasmus.