Хочется кричать, – Катя Осадча призналась, что плачет из-за ужасов, которые переживают дети в войну

Украинская телеведущая Катя Осадчая рассказала, что чаще всего плачет из-за малышей, страдающих войной. Она поделилась мнениями в День защиты детей.

1 июня в Украине отмечают День защиты детей. Украинская телеведущая Катя Осадчая в этот день вспомнила о детях, страдающих из-за войны.

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Катя Осадчая о Дне защиты детей

Телеведущая призналась, что 1 июня хочется кричать о том, что испытывают дети из-за войны, развязанной Россией.

В День защиты детей особенно громко хочется кричать об ужасе, который происходит с детьми в Украине! Недавно меня спросили, часто ли я плачу? Я плачу в основном через детей, не своих, а оставшихся без родителей, раненых, погибших маленьких ангелов,

– поделилась Катя Осадчая.

"Детей, которых незаконно вывезли в Россию, и некоторые из них даже не будут знать, где они родились, их просто, как вещи присвоили себе орки... это такая невыносимая боль и такое невыносимое ощущение несправедливости", – добавила она.

Звезда заметила, что с началом войны ей начали сниться разные ужасы о войне: "Мне стали сниться дети и люди, которых мы ищем и падающие стены от снарядов... Наверное, все мы имеем в подсознании то, что приходит ночью. Я верю, что одного дня все семьи объединятся, а падающие стены останутся только во снах. Мы победим зло".



Катя Осадчая / Фото из инстаграма Кати Осадчей

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