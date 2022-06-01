Маша Ефросинина редко публикует в сети фотографии своих детей, особенно старшей дочери Наны. Однако в Международный день защиты детей она оставила черно-белое фото, где напомнила, насколько хрупким может быть детство.
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В этом году значение слов "защита детей" приобрело для каждой украинской матери новое значение: исполненного страха и отчаянной силы… Пока идет война, каждая из нас живет защитой своих детей, принимает все решения и действует для тех, кто, как жестоко показала война являются самыми беззащитными созданиями…
– подумала Маша Ефросинина.
Маша Ефросинина с детьми / Фото из инстаграмма ведущей
В комментариях женщины-поклонницы Маши добавили, что страшно думать о том, что сегодняшние малыши будут в будущем называться "детьми войны". Также пользователи инстаграмма поделились собственными историями, как убегали от жестокой русско-украинской войны, чтобы сохранить жизнь детей.
Добавим, что Маша Ефросинина воспитывает совершеннолетнюю дочь Нану и сына Александра от бизнесмена Тимура Хромаева. Женщина оберегает конфиденциальность детей, поэтому редко публикует с ними фотографии.
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Как Маша помогает украинским детям
- С начала русско-украинской войны женщина первые недели находилась недалеко от Киева, а затем перебралась во Львов.
- Там она посещала центры временного пребывания для переселенцев, особенно центры матери с детьми.
- Также женщина в рамках своего благотворительного фонда собирает средства и покупает все необходимое для людей, которые не могут эвакуироваться из опасных регионов, или же для матерей-рожениц и другим.
- Маша, в частности, держит связь с находящимися на лечении ранеными детьми.
- В мае 2018 года Маша Ефросинина стала первым в Украине Почётным Послом Фонда ООН в области народонаселения, поэтому часто выступает на публике и пишет в сети по правам женщин и детей в кризисных ситуациях.