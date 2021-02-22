Американская реалити-звезда Хлои Кардашян, как другие звездные сестры, имеет немалый бизнес, который приносит ей доход. Новым фото в сети она анонсировала выпуск новой обуви на платформе GOOD AMERICAN.

Чтобы привлечь больше поклонников и зацепить их внимание, звезда Хлои сделала анонс новых туфель на каблуках очень горячим способом.

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Хлои Кардашян сексуально прорекламировала обувь

Для фотографии звезда надела коричневые стринги, короткий черный топ и бежевые ботинки на каблуке. На ее руке красовался крупный бриллиант, а также длинные ногти белого цвета. Звезда удобно умостилась на земле, подперев ягодицы ногой в ботинке. Для пикантности фото она поставила сверху свою руку, словно подтягивая ягодицу.

"Новую обувь GOOD AMERICAN ищите на сайте с 25 февраля", – лаконично написала Хлои.



Сексуальная Хлои / Фото из инстаграма Хлои Кардашян

Реакция фанатов

Такой снимок очень пришелся по душе поклонникам блогера. Впрочем, многих заинтересовало не столько сексуальное фото, а, возможно, обручальное кольцо на руке:

"Это ее способ сообщить нам, что она помолвлена?"

"Это обручальное кольцо, точно!"

"Я предполагаю, что она намеренно надела обручальное кольцо для сумасшедших спекуляций".

"Кольцо, народ!"

"Ох эта тонкая талия и камень на руке..."

Отметим, что о новом романе Хлои Кардашян пока ни одно СМИ не сообщало. Ранее женщина встречалась и была помолвлена с баскетболистом Тристаном Томпсоном, но разошлась с ним из-за его измены. У них есть 2-летняя дочь Тру.