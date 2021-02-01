Известная американская актриса Гелли Берри рассказала о том, как она воспитывает сына. Звезда призналась, что пытается "сломать установки" о гендерных стереотипах, которые ему навязывает общество.

Источник: The Daily Mail

54-летняя американская актриса Холли Берри редко рассекречивает вопрос о ее личной жизни. Но на днях она рассказала, как воспитывает сына.

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Холли Берри о воспитании сына

Актриса имеет двоих детей: 12-летнюю дочку Нахлу и 7-летнего сына Масе. Особенно внимательно звезда относится к общению с сыном, ведь для нее является важным вопрос гендерного равенства.

Холли Берри призналась, что поняла, что нужно начинать с себя. А потому, как только Масе исполнилось 5 лет, звездная мама стала часто общаться с сыном о различиях мальчиков и девочек. Актриса подчеркнула, что видела, как общество навязывает ему гендерные стереотипы.

Я прямо видела, как общество научило его ставить себя выше девочек. Я должна была взломать эти установки и дать ему другие перспективы. Мне надо было бросить ему вызов, попросить его разобраться, откуда это все подсознательно в нем берется,

– рассказала Гелли Берри.

Знаменитость добавила, что всегда проверяет, как сын усваивает разговоры с ней. "Мы постоянно ведем с сыном эти разговоры, могу с уверенностью сказать, что он вырастет человеком, рефлексирующим на эту тему. Он будет непреклонен в этом вопросе – это больше, чем просто принятие. Я все время бросаю ему вызов. Например, спрашиваю: "Почему этот цвет принято считать девичьим?"", – поделилась Гелли Берри.