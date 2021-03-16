Популярная украинская певица Светлана Табарарова поздравила отца с днем рождения. По случаю праздника она обнародовала трогательные архивные кадры со своей свадьбы, где показала самого родного.

16 марта отец одной из самых популярных украинских артисток Светланы Тарабаровой празднует день рождения. Звезда поздравила отца с праздником, обнародовав чувственное сообщение.

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Светлана Тарабарова поздравила отца

Певица поделилась архивными фото и видео со свадьбы. Там отец артистки ведет ее к алтарю. На видео, которое обнародовала звезда, он вытирает слезы дочери, после того, как она расчувствовалась. Также Светлана Тарабарова показала совместное фото мамы с папой. Сообщение знаменитость трогательно подписала.

Ты научил меня своим примером быть смелой, быть собой и никогда не сдаваться. Ты научил меня своим примером любить своих детей, свою семью и ради них быть готовым на все. Я люблю тебя, папа,

– написала певица.

Артистка поделилась, что ее детство было наполнено многими интересными историями. В частности, она ходила с отцом на рыбалку, собирала ягоды и училась балету.

"Первое фото и видео в самое сердце, моя свадьба... Я, младшая дочь – расплакалась после своего "да", а папа слезы мне вытирал. На всю жизнь запечатлела этот момент в сердце", – завершила чувственное сообщение звезда.

Для просмотра фото и видео листайте вправо:

Поклонники знаменитости присоединились к поздравлениям.