Светлана Тарабарова поздравила отца с днем рождения и показала архивные фото со свадьбы
Популярная украинская певица Светлана Табарарова поздравила отца с днем рождения. По случаю праздника она обнародовала трогательные архивные кадры со своей свадьбы, где показала самого родного.
Источник:инстаграм Светланы Тарабаровой
16 марта отец одной из самых популярных украинских артисток Светланы Тарабаровой празднует день рождения. Звезда поздравила отца с праздником, обнародовав чувственное сообщение.
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Светлана Тарабарова поздравила отца
Певица поделилась архивными фото и видео со свадьбы. Там отец артистки ведет ее к алтарю. На видео, которое обнародовала звезда, он вытирает слезы дочери, после того, как она расчувствовалась. Также Светлана Тарабарова показала совместное фото мамы с папой. Сообщение знаменитость трогательно подписала.
Ты научил меня своим примером быть смелой, быть собой и никогда не сдаваться. Ты научил меня своим примером любить своих детей, свою семью и ради них быть готовым на все. Я люблю тебя, папа,
– написала певица.
Артистка поделилась, что ее детство было наполнено многими интересными историями. В частности, она ходила с отцом на рыбалку, собирала ягоды и училась балету.
"Первое фото и видео в самое сердце, моя свадьба... Я, младшая дочь – расплакалась после своего "да", а папа слезы мне вытирал. На всю жизнь запечатлела этот момент в сердце", – завершила чувственное сообщение звезда.
Для просмотра фото и видео листайте вправо:
Поклонники знаменитости присоединились к поздравлениям.
- С днем рождения, много здоровья;
- Крепкого здоровья и долгих лет жизни;
- Поздравления;
- Поздравляю, видео просто бомба;
- Так трогательно! Присоединяюсь к поздравлениям.
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