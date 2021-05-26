Хит Go_A для Евровидения-2021 ворвался на 1 строчку мирового рейтинга Spotify

Украинская группа Go_A и его уже вирусная песня SHUM продолжает покорять мировые чарты музыкальных приложений. Теперь их трек для Евровидения стоит на 1 месте в рейтинге Spotify.
На международном песенном конкурсе Евровидение-2021 украинская этнофолк-группа Go_A захватила не только европейское сообщество. Go_A продолжает доказывать, что они получили мировое признание.
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Go_A покоряют мировые чарты
На этот раз группа в своем Инстаграме сообщила, что их вирусная песня для Евровидения попала в рейтинг VIRAL-50 самых прослушиваемых композиций популярного интернет-сервиса потокового аудио Spotify. SHUM залетела на 1 место чарта!
Продолжаем ШУМеть,
– прокомментировал группу новость.
В первые дни после того, как 22 мая отгремел конкурс в Роттердаме, SHUM занимала 5 строчку того же рейтинга, но теперь смогла подняться до самого первого места. В то же время песня группы-победителя из Италии заняла 4 место.
Песня Go_A для Евровидения покоряет и чарты Spotify в разных странах. Это – Италия, Австралия, Литва, Нидерланды, Бельгия, Израиль, Исландия, Дания.
Рейтинг Spotify / Скриншот сайта
Успехи группы Go-A после Евровидения
- Кроме того, что трек группы Go_A для Евровидения-2021 покоряет мировые чарты Spotify и iTunes, коллектив планирует коллаборации и совместные концерты вместе с победителем конкурса, группой Måneskin и с представителями других стран.
- Также Go_A готовится к новому событию – большому сольному концерту 30 мая, в День Киева. Событие состоится на локации "Всі. Свої".
- Солист Måneskin продолжает восхищаться Go_A. На днях он обнародовал фото со ссылкой на песню нашей группы "Веснянка" в Spotify. "Они невероятны", – убежден Дамиано Давид.