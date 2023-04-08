Звездные супруги – Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли стали родителями около двух месяцев назад. На днях многодетные родители отправились в отпуск, откуда публикуют красочные фото.

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Блэйк Лайвли показала свои фото после родов

Актриса и звездная мамочка поделилась с поклонниками и своими фотографиями. Она позировала перед камерой в купальнике, демонстрируя стройную фигуру. Очевидно, Блейк быстро восстановился после четвертых родов.



Блейк Лайвли / Фото из инстаграма Блейк Лайвли

Также актриса показала фото в лете и длинной атласной юбке.



Блейк Лайвли / Фото из инстаграма Блейк Лайвли

В комментариях Блейк Лайвли засыпают комплиментами по внешнему виду:

"Разве не у вас только недавно родился ребенок?";

"Как оно, быть настоящей богиней?";

"Спасибо, что показываешь себя настоящую и без фотошопа";

"Имеете такой вид, будто никогда не имели детей";

"Как вам удается выглядеть так хорошо после четырех родов?".

Что известно о четвертом ребенке Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса

Супруги актеров не объявляли о том, что ждут четвертого ребенка, но слухи о беременности распространились после публичного выхода Блэйк. Звезда имела неприятность из-за папарацци, подстерегавших под ее домом, поэтому она решила поделиться кадрами, на которых позирует беременной.

О рождении четвертого ребенка пара также не известила – это стало известно после фото, на котором Блейк Лайвли позировала уже без животика Райан Рейнольдс впоследствии рассказал, что в их доме теперь настоящий зоопарк Но они быстро адаптируются к новым реалиям.