Хиллари сейчас невероятно счастлива, ведь она не просто беременна, а беременна двойней. На лице будущей мамочки сияет улыбка.

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Это то, чего я давно хотела и моя следующая цель – стать мамой. И не одного, а двоих. Я не могу в это поверить,

– поделилась актриса.

Также Хиллари опубликовала трогательное видео на личной странице в инстаграмме. Она предстала перед камерой в красивом платье, которое подчеркнуло беременный животик.

"Вскоре", – написала счастливая мамочка под роликом.

Что известно о Хиллари Свонк

Хиллари Свонк является популярной американской актрисой, лауреаткой премий "Оскар" и "Золотой глобус". Также у нее есть звезда на голливудской Аллее славы.

В 2018 году актриса тайно вышла замуж за американского бизнесмена Филиппа Шнайдера. Теперь влюбленные готовятся впервые стать родителями.

Напомним, 6 октября состоится премьера сериала "Ежедневная Аляска", где Свонк сыграла главную роль.

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