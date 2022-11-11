Президент Украины Владимир Зеленский одним из первых поздравил Польшу. Он записал видеообращение на польском языке, обратился к нашим друзьям и партнерам, поблагодарил за совместную борьбу.

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Благодаря постоянной поддержке и помощи Польши, Украина продолжает побеждать противников на поле боя. Это одна из тех стран, которые уже почти 9 месяцев вместе с нами борются за свободную Европу.

"С Днем независимости, Польша! С Днем независимости, родная!" , – трогательно написал Зеленский под видео.

Елена Зеленская

"Мы всегда будем благодарны. Мы никогда не устанем говорить "спасибо". Хотя для спасения и убежища миллионов людей одного "спасибо" недостаточно. Этого недостаточно для той невероятной и непрерывной поддержки, которую мы испытываем в последние девять месяцев.

Сегодня, в День национальной независимости Польши, мы поздравляем поляков, ставших не нашими соседями, а настоящими союзниками, друзьями и семьей. А миллионы украинцев присоединятся к своим польским друзьям на праздничный ужин, чтобы отпраздновать вместе.

Мы понимаем цену независимости. Защищая свое, мы надеемся, что Польша никогда не устанет поддерживать нас. А мы всегда будем благодарны и всегда готовы протянуть руку, когда вам это нужно.

Группа "Антитила"

"Дорогие польские друзья. В такой важный день, как Деньнезависимости, мы, борющиеся за независимость, украинский народ, хотим пожелать вам, чтобы над вами всегда светило солнце в мирном небе. Свобода – это самая ценная вещь, которую невозможно купить, ведь настоящая свобода – в сердце, и желаем, чтобы она сопровождала вас всегда.



Мы знаем, какую большую жертву нужно сделать, чтобы отпраздновать независимость, и желаем вам, чтобы такая жертва никогда больше не понадобилась. Пусть радость обновленной независимости сопровождает вас каждый день и всегда. Польша с Украиной!"

Джамала

"Свобода – величайшее сокровище. И кому, как не нам с вами, друзья, понимать ее ценность. Польша, поздравляю вас с Днем независимости! Желаю ценить каждый миг свободной жизни в стране таких крутых людей. Безгранично благодарна за ваше дружеское плечо в этот затруднительный время".

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Дидье

"Поздравляем наших польских друзей с Днем независимости! Благодарю вас за все!"

Катя Осадчая

"Спасибо, Польша! Нас долго обманывали советскими нарративами, мы долго не знали кто наш настоящий друг и настоящее плечо.

Спасибо за все! За приют наших людей, за денежную и моральную помощь, за понимание и отзывчивость, за то, что первыми показали всему миру, как принимать, расселять, кормить, отдавать свое жилье, селить рядом с собой, заботиться. Я часто думаю, мы бы украинцы так быстро и так масштабно и объединенно откликнулись бы на чужую беду? Очень надеюсь, что да.

Мы никогда этого не забудем, наши правнуки будут в этот день и всегда благодарить вас, польский народ, за крепкое плечо! С Днем Независимости, Польша! Украинскую независимость в августе будем праздновать вместе у нас".

Елена Лавренюк

"Я много рассказывала о том, что была воспитана в культуре Запада Украины. Со Львова на каникулы ездила к бабушке в Самбор (это на границе с Польшей). Я помню все традиции бабушек, пол семьи у меня поляков. Поэтому мне и захотелось экранизировать роман Натальи Гурницкой "Мелодия кофе в тональности кардамона", который передает всю атмосферу традиций. Это был трудный путь, но нет ничего невозможного. Мы называли наше кино "Кофе с корвалолом". Я очень рада, что именно эти прекрасные польские актеры присоединились к нашей экранной семье. Аня, Павел, Антик, Дорота, Бартек в реальной жизни очень помогают украинцам. Я благодарна нашим настоящим братьям и сестрам за поддержку. А польский зритель очень скоро увидит на экранах нашу историю. С Днем независимости, Польша".