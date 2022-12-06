Оля Полякова на "Танцах со звездами" вспомнила грузин, погибших за Украину под Бахмутом

В понедельник, 5 декабря, состоялся 6 прямой эфир "Танцев со звездами" в Грузии. Оля Полякова станцевала зажигательный пасодобль под "Ой, у лузі червона калина" и почтила память бойцов Грузинского легиона, которые положили свои жизни под Бахмутом.

В 6 выпуске "Танцев со звездами" к Оле Поляковой и участнику ее балета Максу Ежову присоединился известный грузинский баскетболист и финалист прошлого сезона Гига Кветенадзе. Втроем они показали пылкий пасодобль под песню "Ой, у лузі червона калина" – версию, которую вслед за Хлывнюком записал украинский шоу-биз.

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После горячего номера Оля Полякова обратилась к ведущим и судьям, чтобы те не спешили с оценками, а почтили память павших бойцов Грузинского легиона, с 2014 года защищающего Украину. На минуту молчания поднялся весь зал.

Сегодня эта песня – гимн нашей страны. Второй гимн войны. И вместе с нами, с украинцами, сейчас воюют в грузинском легионе грузинские воины. Вчера под Бахмутом погибли пять грузин за Украину. Я хочу сейчас почтить память этих людей – грузин, украинцев в этой страшной войне,

– сказала певица на паркете.

Отметим, на днях грузинские добровольцы попали в оцепление под Бахмутом. Там ранили командира, а пять бойцов, что приехали защищать Украину в марте 2022 года, погибли. По состоянию на 4 декабря в боях на стороне ВСУ погибли 33 грузина.

Интересно, что за пасодобль Оля Полякова получила 23 балла. Это один из лучших ее результатов, поэтому она продолжила борьбу за победу в следующий понедельник.

Напомним, что на "Танцах со звездами" певица ради квартиры в Батуми. Она хочет выиграть главный приз и подарить его многодетной семье из Украины, жилье которой забрал "русский мир".