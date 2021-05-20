Такое сотрудничество понравилось обоим творческим людям и они уже успели поделиться своими впечатлениями. Новое звучание хита оценили и пользователи Сети.
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Коллаборация JULIK и MELOVIN
"Мне приятно сотрудничать с крутыми и творческими людьми. Наблюдаю за творчеством MELOVIN еще со времен Евровидения и приятно удивляюсь его достижениям и победам! И вот наконец презентуем наш ремикс на лирическую песню "І кров кипить", – рассказал JULIK
Каждый человек обладает способностью быстро засиять и быстро угаснуть в отношениях, в один момент потерять все. Это песня, которую я написал за две ночи,
– поделился MELOVIN.
На личной странице в инстаграме музыкант обратился к JULIK и высказался о коллаборации: "Парень, это лучший ремикс на мою песню!".
MELOVIN - "І кров кипить" (JULIK remix): слушайте песню онлайн
Реакция сети
В комментариях под заметкой MELOVIN поклонники артиста отмечают, что такой ремикс лишь изменил хит, однако совсем не испортил его.
- "Когда ремикс видоизменил, но не испортил песню. Неожиданно очень понравилось".
- "Хочется послушать вживую в фан-зоне".
- "Очень необычно и круто звучит. Сегодня два часа на повторе слушала".
- "Очень нравится. Хочется танцевать. Совсем другое настроение песни".
- "Ремикс действительно крутой. Идеален для прогулки по городу".