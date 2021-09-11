Группа "Друга ріка" представила лирическую песню "Остання" из будущего альбома
Источник:ютуб-канал группы "Друга ріка"
Украинские рокеры из группы "Друга ріка" выпустили новую песню, которая войдет в будущий альбом. Трек получил название "Остання", а лирик-видео на него сняли на Житомирщине.
Премьера песни "Остання" состоялась в пятницу, 10 сентября. Это несмотря на то, что работа над восьмым студийным альбомом продолжается, а участники группы "Друга ріка" пока не знают, каким он будет.
Слушайте также Группа KALUSH спела с Кристиной Соловий: проникновенный клип на песню "Такси"
Название лирического трека выбрано не случайно. Песня, как и проникновенное лирик-видео, возвращает к истокам группы "Друга ріка", которая начинала в Житомире.
Песня о прошлом, о первой гитаре, о первом стихотворении, о первых фальшивых нотах, первом дыхании в такт, впервые сыгранной песне. "Остання" – это не конец, это о начале. Начало нашего путешествия в мире музыки,
– прокомментировал Валерий Харчишин.
"У каждого была "своя девушка", что "вдохновила". Тогда мы собирались, как никогда. У кого-то девушкой была подруга, у кого-то – бутылка пива, у кого – парень", – добавил лидер "Другої ріки".
Друга ріка – Остання: смотрите видео онлайн
Последние осенние премьеры
- Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук спел с "Один в каноэ". В дуэте они выпустили лирическую песню "Місто весни", посвященную родному Львову.
- Успешная группа TVORCHI презентовала новую пластинку ROAD – четвертый студийный альбом.
- Мультиартист Монатик выпустил новую песню "С.О.В.А." и клип на нее, созданный в трехмерной компьютерной анимации.