Премьера песни "Остання" состоялась в пятницу, 10 сентября. Это несмотря на то, что работа над восьмым студийным альбомом продолжается, а участники группы "Друга ріка" пока не знают, каким он будет.

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Название лирического трека выбрано не случайно. Песня, как и проникновенное лирик-видео, возвращает к истокам группы "Друга ріка", которая начинала в Житомире.

Песня о прошлом, о первой гитаре, о первом стихотворении, о первых фальшивых нотах, первом дыхании в такт, впервые сыгранной песне. "Остання" – это не конец, это о начале. Начало нашего путешествия в мире музыки,

– прокомментировал Валерий Харчишин.

"У каждого была "своя девушка", что "вдохновила". Тогда мы собирались, как никогда. У кого-то девушкой была подруга, у кого-то – бутылка пива, у кого – парень", – добавил лидер "Другої ріки".

Друга ріка – Остання: смотрите видео онлайн

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