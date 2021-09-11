Прем'єра пісні "Остання" відбулась у п'ятницю, 10 вересня. Це попри те, що робота над восьмим студійним альбомом триває, а учасники гурту "Друга ріка" досі не знають, яким він буде.
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Назва ліричного треку обрана невипадково. Пісня, як і проникливе лірик-відео, повертає до витоків гурта "Друга ріка", який починав у Житомирі.
Пісня про минуле, про першу гітару, про перший вірш, про перші фальшиві ноти, перше дихання у такт, вперше зіграну пісню. "Остання" – це не кінець, це про початок. Початок нашої подорожі у світі музики,
– прокоментував Валерій Харчишин.
"У кожного була "своя дівчина", що "надихнула". Тоді ми гуртувалися, як ніколи. У когось дівчиною була подруга, у когось – пляшка пива, у когось – хлопець", – додав лідер "Другої ріки".
Друга ріка – Остання: дивіться відео онлайн
Останні осінні прем'єри
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