Группа "Антитела" спела на Save Ukraine — #StopWar с вокзала в Киеве: видео до мурашек
Источник:инстаграм группы "Антитила"
В воскресенье, 29 мая, состоялся второй за три месяца войны телемарафон Save Ukraine - #StopWar. Все топовые украинские звезды собрались на сцене в Берлине, а группа "Антитела" присоединилась с железнодорожного вокзала в Киеве.
На международный телемарафон Save Ukraine – #StopWar в Германию прилетело множество ведущих украинских артистов – от победителей Евровидения-2022 группы Kalush Orchestra до "Океана Эльзы". Все они дали общий концерт перед Бранденбургскими воротами для более чем 15-тысячной публики.
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Приехать в Берлин не смогла группа "Антитела", которая в полном составе служит на Харьковщине. Так что в прямой эфир музыканты вышли с железнодорожного вокзала в Киеве.
Выступление "Антител" на телемарафоне Save Ukraine — #StopWar
Привет, мир! Мы "Антитела", и мы на железнодорожном вокзале в Киеве. Это место, где тысячи украинцев спасаются от войны. Мы обязательно победим, и мы обязательно будем ждать всех дома,
– пообещал лидер группы "Антитела" Тарас Тополя.
В рамках телемарафона Save Ukraine – #StopWar коллектив исполнил свой хит 2019 Hello, возглавивший их шестой студийный альбом. Из-за войны Тарас Тополя сменил строки второго припева:
"Привет!
С туманного завтра.
Привет!
За какими мечтами ты следуешь?
Привет!
Если вы продолжаете чувствовать.
Привет!
Не превращайте свои недоразумения в гром пушек в воздухе.
Вы зажжете миры".
"Антитела" спели на железнодорожном вокзале в Киеве: видеоНапомним, первый международный телемарафон Save Ukraine – #StopWar состоялся 27 марта в Варшаве, Польша. Его ведущими, как и в Берлине, были Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко. Тогда Тарас Тополя пел трек "Не сумуй", записанный с бойцом АТО Александром Рожко, а на нужды Украины удалось собрать 40 миллионов гривен!
Уже 96-й день полномасштабной войны группа "Антитела" не только борется за свободу с оружием в руках, но и продолжает творить:
- записала фит 2Step с обладателем Грэмми Эдом Шираном и сняла на него проницательный клип;
- спела с Боно из U2 на станции метро "Крещатик" в Киеве. В дуэте, без всякой репетиции, они исполнили Stand by me, а их сотрудничеству посодействовал именно британский музыкант.