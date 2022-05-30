Группа "Антитела" спела на Save Ukraine — #StopWar с вокзала в Киеве: видео до мурашек

В воскресенье, 29 мая, состоялся второй за три месяца войны телемарафон Save Ukraine - #StopWar. Все топовые украинские звезды собрались на сцене в Берлине, а группа "Антитела" присоединилась с железнодорожного вокзала в Киеве.

На международный телемарафон Save Ukraine – #StopWar в Германию прилетело множество ведущих украинских артистов – от победителей Евровидения-2022 группы Kalush Orchestra до "Океана Эльзы". Все они дали общий концерт перед Бранденбургскими воротами для более чем 15-тысячной публики.

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Приехать в Берлин не смогла группа "Антитела", которая в полном составе служит на Харьковщине. Так что в прямой эфир музыканты вышли с железнодорожного вокзала в Киеве.

Выступление "Антител" на телемарафоне Save Ukraine — #StopWar

Привет, мир! Мы "Антитела", и мы на железнодорожном вокзале в Киеве. Это место, где тысячи украинцев спасаются от войны. Мы обязательно победим, и мы обязательно будем ждать всех дома,

– пообещал лидер группы "Антитела" Тарас Тополя.

В рамках телемарафона Save Ukraine – #StopWar коллектив исполнил свой хит 2019 Hello, возглавивший их шестой студийный альбом. Из-за войны Тарас Тополя сменил строки второго припева:

"Привет!

С туманного завтра.

Привет!

За какими мечтами ты следуешь?

Привет!

Если вы продолжаете чувствовать.

Привет!

Не превращайте свои недоразумения в гром пушек в воздухе.

Вы зажжете миры".

"Антитела" спели на железнодорожном вокзале в Киеве: видео

Уже 96-й день полномасштабной войны группа "Антитела" не только борется за свободу с оружием в руках, но и продолжает творить:

записала фит 2Step с обладателем Грэмми Эдом Шираном и сняла на него проницательный клип;

спела с Боно из U2 на станции метро "Крещатик" в Киеве. В дуэте, без всякой репетиции, они исполнили Stand by me, а их сотрудничеству посодействовал именно британский музыкант.