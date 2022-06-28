"На фронте очень горячо": "Антитела" поделились жутким видео однажды с передовой

Украинская группа "Антитела" и Тарас Тополя недавно праздновали дни рождения. Но их "праздник" на войне был прерван раненым и погибшим собратьем.

Музыканты группы "Антитела" продолжают защищать Украину и доказывать, что звезды в рядах теробороны и ВСУ не развлекаются или делают фото. На официальном сайте они опубликовали видео, где показали хроники войны.

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Как "Антитела" "праздновали" день рождения

Видео сняли с начала и до конца важного дня для группы. Сначала музыкантов поздравили с годовщиной создания коллектива, а Тараса Тополя – с днем рождения. Им вручили шарики и праздничный торт с цифрами "35" – столько лет на днях исполнилось лидеру группы.

Однако праздничная и добрая атмосфера длилась недолго – потом Тарас Тополя с другими военными оказывал медицинскую помощь раненым собратьям и отвозил их в госпиталь.

Четыре раненых солдата в нашей машине сейчас. Мы стабилизировали их состояние и сейчас едем в госпиталь. Очень жарко сегодня. Погода сегодня жаркая и на фронте тоже очень жарко,

– поделился лидер группы.

В конце ролика музыканты из "Антитела" показали побратима, жизнь которого унесли российские военные. Тарас Тополя был вынужден его пальцами разблокировать телефон, чтобы позвонить по телефону жене бойца и сообщить о потере.

, Тарас Тополя признавался о погибшем украинском воине раньше. Он рассказывал, что тогда не верилось, что это происходит и что ему приходится делать такое.

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Реакцию сети не пришлось ждать. Пользователи признаются, что ролик довел их до слез.