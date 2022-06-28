Украинский музыкант Коля Серга, защищающий Украину, красноречиво прокомментировал трагедию в Кременчуге. Он написал стихотворение о россиянах, продолжающих поддерживать войну.

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Коля Серга написал стихотворение о россиянах

"Хорошо быть тупым

можно жить в России,

Можно Путина любить,

Выделите в нем мессию.

Хорошо быть тупым

Можно втыкать в телик

Душу медленно губит

В бесполезном теле.

Можно букву Z писать,

Да и ту с ошибкой

В некролог себя вплетать

Свастикой рашистской.

Хорошо быть тупым,

Легче двигать в стаде,

И не думать о пути,

Ведь толкают сзади.

Хорошо быть рабом,

Не угнетает свобода,

Рвется ген, как тромб,

На исходе рода.

Русский дух роет дно,

Едет в храм на танке,

Хорошо быть говном

В жопе, как в мамке".

Коля Серга добавил, что для россиян и их государства нет ни одного оправдания: "Вы же понимаете, что тупость – это не оправдание. Нет никакого оправдания потому, что делает Россия, и каждый согласен с ее действиями или бездеятельный россиянин уже проклят. И это проклятие будет держаться столько, сколько будет достаточно для того, чтобы культурные и социальные алгоритмы России и ее пиявок были уничтожены".

Коля Серга написал стихотворение для россиян: смотрите видео

Как украинские звезды отреагировали на трагедию в Кременчуге

Катя Осадчая вспомнила пожар в Кемерово и призналась, что впала в состояние отчаяния после всех новостей об ударе по торговому центру.

Alyona Alyona призвала не забывать о войне, продолжать жертвовать средства на Вооруженные Силы и бороться против России: "Они не бьют по военным объектам. Они бьют по жилым домам, детским садам и торговым центрам. Они убивают нас, наших родных и нашу нормальную жизнь".

Ксения Мишина назвала обстрел Кременчуга террористическим актом, из-за которого мы больше никогда не заговорим с убийцами.

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