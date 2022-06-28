Украинский музыкант Коля Серга, защищающий Украину, красноречиво прокомментировал трагедию в Кременчуге. Он написал стихотворение о россиянах, продолжающих поддерживать войну.
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Коля Серга написал стихотворение о россиянах
"Хорошо быть тупым
можно жить в России,
Можно Путина любить,
Выделите в нем мессию.
Хорошо быть тупым
Можно втыкать в телик
Душу медленно губит
В бесполезном теле.
Можно букву Z писать,
Да и ту с ошибкой
В некролог себя вплетать
Свастикой рашистской.
Хорошо быть тупым,
Легче двигать в стаде,
И не думать о пути,
Ведь толкают сзади.
Хорошо быть рабом,
Не угнетает свобода,
Рвется ген, как тромб,
На исходе рода.
Русский дух роет дно,
Едет в храм на танке,
Хорошо быть говном
В жопе, как в мамке".
Коля Серга добавил, что для россиян и их государства нет ни одного оправдания: "Вы же понимаете, что тупость – это не оправдание. Нет никакого оправдания потому, что делает Россия, и каждый согласен с ее действиями или бездеятельный россиянин уже проклят. И это проклятие будет держаться столько, сколько будет достаточно для того, чтобы культурные и социальные алгоритмы России и ее пиявок были уничтожены".
Коля Серга написал стихотворение для россиян: смотрите видео
Как украинские звезды отреагировали на трагедию в Кременчуге
- Катя Осадчая вспомнила пожар в Кемерово и призналась, что впала в состояние отчаяния после всех новостей об ударе по торговому центру.
- Alyona Alyona призвала не забывать о войне, продолжать жертвовать средства на Вооруженные Силы и бороться против России: "Они не бьют по военным объектам. Они бьют по жилым домам, детским садам и торговым центрам. Они убивают нас, наших родных и нашу нормальную жизнь".
- Ксения Мишина назвала обстрел Кременчуга террористическим актом, из-за которого мы больше никогда не заговорим с убийцами.