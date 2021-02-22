Женский дуэт "Алиби" вернулся на главную сцену страны под новым именем The Alibi Sisters и удивил своим выступлением. Артистки исполнили песню Сестер Берри Chiribim Chiribom и развернули все судейские кресла, однако участие в шоу не стали продолжать.

Об участии дуэта The Alibi Sisters стало известно зрителям еще за неделю до 5 выпуска "Голоса страны". После перерыва в карьере, когда певицы устроили свою личную жизнь, они громко вышли на сцену и напомнили о себе.

Стоит увидеть Голос страны 11 сезон 5 выпуск: возвращение "Алиби" и выступление участницы с Тиной Кароль

"Алиби" выступили на "Голосе страны"

Сестры Завальские – Анна и Ангелина – 21 февраля выступили на шоу "Голос страны" 11 сезон последними. С началом исполнения песни судьям показались знакомыми их голоса, однако они до последнего не понимали, кто это.

Первой к женщинам повернулась в кресле Надя Дорофеева, которая была невероятно удивлена ​​увидеть своих коллег на сцене. Впоследствии за ней свои кресла развернули Олег Винник, Тина Кароль и Монатик. Последний отметил, что сожалеет, что не повернул кресло раньше, чтобы насладиться красотой выступления.

The Alibi Sisters – Chiribim Chiribom: смотреть видео онлайн

Несмотря на успешное выступление, The Alibi Sisters признались, что пришли на сцену не для участия в шоу, а хотят дать шанс другим талантливым исполнителям.

Что известно об "Алиби"? Карьера дуэта началась в 2001 году и активно продолжалась до 2012 года. Продюсированием группы сначала активно занялся родной отец сестер Александр Завальский и помогал саунд-продюсер Дмитрий Климашенко. Дуэт выпуст 6 студийных альбомов, которые пользовались популярностью среди украинских слушателей. Впоследствии Анна и Ангелина несколько лет пели сольно (2012-2015 годы), затем сделали музыкальную паузу и только сейчас вернулись к музыке.

Реакция фанатов

Зрители проекта с нетерпением ждали выхода дуэта, а после выступления оставили свои комментарии в ютубе: