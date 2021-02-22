Жіночий дует "Алібі" повернувся на головну сцену країни під новим ім'ям The Alibi Sisters та здивував своїм виступом. Артистки виконали пісню Сестер Беррі Chiribim Chiribom та розвернули усі суддівські крісла, проте участь в шоу не стали продовжувати.

Про участь дуету The Alibi Sisters стало відомо глядачам ще за тиждень до 5 випуску "Голосу країни". Після перерви у кар'єрі, коли співачки влаштували своє особисте життя, вони гучно вийшли на сцену та нагадали про себе.

Варто побачити Голос країни 11 сезон 5 випуск: повернення "Алібі" та виступ учасниці з Тіною Кароль

"Алібі" виступили на "Голосі країни"

Сестри Завальські – Анна та Ангеліна – 21 лютого виступили на шоу "Голос країни" 11 сезон останніми. З початком виконання пісні суддям здався знайомим їхній голос, проте вони до останнього не розуміли, хто це.

Першою до жінок повернулась у кріслі Надя Дорофєєва, яка була неймовірно здивована побачити своїх колег на сцені. Згодом за нею свої крісла розвернули Олег Винник, Тіна Кароль і Монатік. Останній зазначив, що шкодує, що не повернув крісло раніше, аби насолодитись красою виступу.

The Alibi Sisters – Chiribim Chiribom: дивитись відео онлайн

Незважаючи на успішний виступ, The Alibi Sisters зізнались, що прийшли на сцену не для участі в шоу, а хочуть дати шанс іншим талановитим виконавцям.

Що відомо про "Алібі"? Кар'єра дуету почалась у 2001 році та активно тривала до 2012 року. Продюсуванням гурту спочатку активно зайнявся рідний батько сестер Олександр Завальський та допомагав саунд-продюсер Дмитро Клімашенко. Дует випусти 6 студійних альбомів, які користувались популярністю серед українських слухачів. Згодом Анна та Ангеліна кілька років співали сольно (2012-2015 роки), потім зробили музичну паузу і лише зараз повернулись до музики.

Реакція фанатів

Глядачі проєкту з нетерпінням чекали на вихід дуету, а після виступу залишили свої коментарі у ютубі: