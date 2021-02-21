Известный украинский дуэт "Алиби" после 5-летнего перерыва решил попробовать свои силы в шоу "Голос страны". Анна и Ангелина Завальские создали новый проект и изменили название группы.

Сестры Анна и Ангелина Завальские решили начать новый период своей карьеры с песенного шоу "Голос страны". После 5-летнего перерыва они создали другой проект.

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Анна и Ангелина Завальские выступят на "Голосе"

Сначала сестры выступали в дуэте "Алиби". Однако впоследствии они прекратили деятельность. Но теперь Анна с Ангелиной хотят попробовать свои силы в песенном конкурсе.

Сестры рассказали, что создали совершенно новый проект. Теперь название их дуэта – The Alibi Sisters.

Мы сделали совершенно новый проект. Возможно, неожиданный от нас. Интересно, узнают ли нас тренеры в необычном звучании,

– поделились артистки.

Эффектное выступление Анны и Ангелины Завальских состоится в 5 выпуске "Голоса страны 11", который выйдет в эфир уже завтра, 21 февраля.

Что известно про дуэт "Алиби"