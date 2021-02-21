После 5 лет перерыва: известный дуэт продолжит карьеру выступлением на "Голосе страны"
Известный украинский дуэт "Алиби" после 5-летнего перерыва решил попробовать свои силы в шоу "Голос страны". Анна и Ангелина Завальские создали новый проект и изменили название группы.
Источник:инстаграм "Голоса страны"
Сестры Анна и Ангелина Завальские решили начать новый период своей карьеры с песенного шоу "Голос страны". После 5-летнего перерыва они создали другой проект.
К теме Надежда Мейхер зажгла на "Голосе страны 11": присоединилась ли артистка к шоу
Анна и Ангелина Завальские выступят на "Голосе"
Сначала сестры выступали в дуэте "Алиби". Однако впоследствии они прекратили деятельность. Но теперь Анна с Ангелиной хотят попробовать свои силы в песенном конкурсе.
Сестры рассказали, что создали совершенно новый проект. Теперь название их дуэта – The Alibi Sisters.
Мы сделали совершенно новый проект. Возможно, неожиданный от нас. Интересно, узнают ли нас тренеры в необычном звучании,
– поделились артистки.
Эффектное выступление Анны и Ангелины Завальских состоится в 5 выпуске "Голоса страны 11", который выйдет в эфир уже завтра, 21 февраля.
Что известно про дуэт "Алиби"
- Анна и Ангелина Завальские выступают на сцене с 5 лет в различных коллективах, в частности фольклорных. Также они работали на радио с авторскими программами.
- В 2001 году появился проект "Алиби". Дебютный альбом "Две слезы" стал одним из самых популярных у певиц. Сестры не ограничивались карьерой в группе: также они были телеведущими.
- 2012 гот стал финальным для дуэта "Алиби". Анна Завальская начала сольную карьеру.
Поделиться новостью