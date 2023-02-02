Джилл Байден станет ведущей Грэмми-2023: к кому из звезд присоединится первая леди США

В воскресенье, 5 февраля, в Лос-Анджелесе объявят победителей музыкальной премии Грэмми-2023. Организаторы уже назвали имя ведущих церемонии, среди которых первая леди США Джилл Байден.

Жена Байдена присоединится к 65-й церемонии вручения главной музыкальной премии мира. Кто из знаменитостей составит ей компанию – узнайте дальше.

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Ведущие Грэмми-2023

Обладательница Грэмми реперка Cardi B .

. Актер и телеведущий Джеймс Корден .

. Номинант на Грэмми-2023 актер Билли Кристалл .

. Номинантка на Грэмми-2023 Виола Дэвис .

. Актер Двейн Джонсон .

. Трехкратная обладательница Грэмми Оливия Родриго .

. Пятикратная обладательница Грэмми Шанайя Твейн .

. Первая леди США Джилл Байден.

Торжественная церемония вручения Грэмми состоится в зале Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе. Режиссером шоу станет Тревор Ноа.

На Грэмме-2023 будут изменения

В этом году самая большая музыкальная премия мира обратила внимание на новаторские течения в музыке. Организаторы добавили 5 новых номинаций:

Лучший саундтрек к играм и другим интерактивным медиа.

Лучший автор песен.

Лучший альбом в жанре spoken word.

Лучшее выступление в жанре альтернатива.

Лучшее выступление в жанре американа.

Также впервые будут вручать награду за Лучшую песню для социальных перемен.