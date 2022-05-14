Игорь Кондратюк подчеркнул, как и многие другие звезды, что в современных реалиях эта победа крайне важна для Украины. И европейцы хотят и могут помочь украинцам в этом плане.

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"Каждый из европейцев, у кого есть мозги и он в сознании, хочет помочь украинцам. И Kalush Orchestra в таком случае повезло. После победы на Евровидении 2022 они могут устроить европейский тур, который будет проходить на "ура". Тем более что переселенцы очень хорошо воспринимают их украиноязычные треки. А что будет дальше – посмотрим. Все будет зависеть от музыки", – говорит Кондратюк.

Он не исключает того момента, что некий мировой продюсер обратит на них внимание, и Kalush Orchestra "загремит" еще так, как никому не снилось в этой стране".

Я надеюсь на это, ведь кто-то из украинцев должен начать выигрывать Грэмми. Хотя я за то, чтобы эту премию выиграли Pink Floyd и Андрей Хливнюк за "Красную калину" в номинации "Лучшая запись",

– добавил продюсер.

Кондратюк говорит, что у Украины есть шанс победить. Ведь после первого полуфинала букмекеры подняли ставки до 50%: "Это просто какая-то нереальная история, потому что у них нет вероятности выигрыша менее 1,6. То есть Евровидение 2022 года уже можно закрыть".

"Когда в Украине идет война, важна любая победа. Ничего так не поднимает настроение людей, как продвижение ВСУ вперед, выбивание рашистов из наших территорий и победа украинцев за границей. Победа важна в чем-либо. Она минимум на неделю обеспечит подъем духа украинцев" и военных, защищающих нашу страну на передовой", – добавил шоумен.