20 февраля президент США Джо Байден приехал в Киев в День Памяти Героев Небесной Сотни. Он встретился с президентом Зеленским и анонсировал военную помощь. Тем временем украинские звезды активно реагируют на его приезд.
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Кристина Решетник
Жена звездного ведущего поблагодарила президента США за поддержку и подчеркнула, что Байден не испугался ходить по столице под звуки сирен.
Это очень сильно! Сильное проявление поддержки Украины в столь сложное время для нас всех! Под звуки сирен ходить по центру Киева. Спасибо Mr. President. П.С. У нас уже почти год, как быть все под оккупацией недостроя. Но что-то пошло не так.
Юрий Горбунов
"Джо Байден в Киеве! Это смело! Это мощно! Это очень важно сейчас для Украины! Это еще больше поддержки для нашей Победы! Еще один большой шаг к нашей Победе! Русня, что с лицом?".
Андрей Бедняков
Шоумен пошутил по поводу воздушной тревоги и предположил, что Байден приехал в Украину, чтобы посмотреть его новое видео. "Трогой не испугаешь. Джо Байден, как и обещал, прилетел посмотреть мой "Лиссабон". П-Уважение".
Анатолий Анатолич
Ведущий и интервьюер также не смог не подшутить о приезде Байдена и опубликовал мем о киевском заведении, где в очереди президент США.
"Просто проходил сегодня мимо Киевской лепешки.... И сделал фото… Я в шоке, а чего никто не сказал, что Джо Байден в Киеве? Круто!".
Маша Ефросинина
"Исторический момент. Джо Байден в Киеве. В Киеве, который 360 дней, как должен был быть оккупирован террористическим режимом бункерной з***пы. А з***па тем временем даже не осмелился приблизиться к линии фронта и готовит свою очередную импотентскую речь , концерт продажных выскребков в Лужниках и лживые заявления для зет-ватты".
Фото с инстаграм-сториз
Владимир Остапчук
Если Байден не поедет домой в шапке от "Укрзализниці", то я не понимаю, зачем это все.
Фото с инстаграм-сториз
Даша Квиткова
Фото с инстаграм-сториз
Андрей Рыбак
Фото с инстаграм-сториз
Злата Огневич
Фото с инстаграм-сториз
Джамала
Добро пожаловать на землю свободных людей.
Фото с инстаграм-сториз
Слава Демин
Фото с инстаграм-сториз