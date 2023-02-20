20 февраля президент США Джо Байден приехал в Киев в День Памяти Героев Небесной Сотни. Он встретился с президентом Зеленским и анонсировал военную помощь. Тем временем украинские звезды активно реагируют на его приезд.

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Кристина Решетник

Жена звездного ведущего поблагодарила президента США за поддержку и подчеркнула, что Байден не испугался ходить по столице под звуки сирен.

Это очень сильно! Сильное проявление поддержки Украины в столь сложное время для нас всех! Под звуки сирен ходить по центру Киева. Спасибо Mr. President. П.С. У нас уже почти год, как быть все под оккупацией недостроя. Но что-то пошло не так.

Юрий Горбунов

"Джо Байден в Киеве! Это смело! Это мощно! Это очень важно сейчас для Украины! Это еще больше поддержки для нашей Победы! Еще один большой шаг к нашей Победе! Русня, что с лицом?".

Андрей Бедняков

Шоумен пошутил по поводу воздушной тревоги и предположил, что Байден приехал в Украину, чтобы посмотреть его новое видео. "Трогой не испугаешь. Джо Байден, как и обещал, прилетел посмотреть мой "Лиссабон". П-Уважение".

Анатолий Анатолич

Ведущий и интервьюер также не смог не подшутить о приезде Байдена и опубликовал мем о киевском заведении, где в очереди президент США.

"Просто проходил сегодня мимо Киевской лепешки.... И сделал фото… Я в шоке, а чего никто не сказал, что Джо Байден в Киеве? Круто!".

Маша Ефросинина

"Исторический момент. Джо Байден в Киеве. В Киеве, который 360 дней, как должен был быть оккупирован террористическим режимом бункерной з***пы. А з***па тем временем даже не осмелился приблизиться к линии фронта и готовит свою очередную импотентскую речь , концерт продажных выскребков в Лужниках и лживые заявления для зет-ватты".



Фото с инстаграм-сториз

Владимир Остапчук

Если Байден не поедет домой в шапке от "Укрзализниці", то я не понимаю, зачем это все.



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Даша Квиткова



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Андрей Рыбак



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Злата Огневич



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Джамала

Добро пожаловать на землю свободных людей.



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Слава Демин



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