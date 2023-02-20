Что Зеленская одела на встречу к Байдену

Елена Зеленская для важной встречи выбрала короткое пальто оверсайз и классические брюки. Ее муж Владимир Зеленский тоже выбрал черный свитшот с украинским гербом, передает 24 Канал.

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Первая леди Украины пришла встретить Джо Байдена в штанном образе – на ней были классические черные брюки и черный гольф под горло. На верх Зеленская выбрала темно-синее пальто, украшенное брошью в золотом цвете.



Елена Зеленская выбрала лаконичный образ для встречи с Байденом / Фото ОП

Волосы она традиционно уложила назад и дополнила look лаконичными серьгами и легким макияжем.

Байден надел галстук в цветах украинского флага

Интересно, что президент Джо Байден тоже усердно готовил свой образ. Американский лидер на встречу надел сине-желтый галстук в полоску.



Джо Байден приехал в Украину ни / Фото ОП

Кстати, на днях первая леди Елена Зеленская в интервью немецкому изданию рассказала о том, что планирует сделать после победы. Она призналась, что села бы в машину одна, без охранников, и просто уехала за город. "Очень громко включила бы музыку, а потом остановилась бы где-нибудь в хорошем месте и просто смотрела на пейзаж", - добавила она.