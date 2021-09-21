Когда Злате предложили стать новой "Холостячкой", она сперва сказала, что надо подумать, а потом вообще отказалась. Исполнительница отметила, что не готова идти на такое реалити-шоу.

Интересно Злата Огневич впервые призналась, сразу ли согласилась на участие в"холостячке"

Как выбирают "Холостячок"

Но впоследствии звезда решила отпустить прошлое и начать новый этап в жизни. Она не хотела вспоминать о том, что происходило в предыдущих отношениях, и открылась новым.

Однако не все так просто, как кажется. Перед тем, как певицу объявили главной героиней нового сезона, она прошла все испытания от создателей реалити.

"Всех "холостячек" мы честно выбирали на кастинге. Проводили полноценное свидание. Злата проявила себя лучше всего. Она смелая, экстремальная, в противовес довольно скромному сценическому стилю. В жизни она очень драйвовая", – рассказал Григорий Решетник.

По мнению ведущего, Злата очень подходит на роль "Холостячки", а зрители увидят, что он не ошибается.

Обратите внимание Холостячка 1 выпуск: как мужчины поражали Злату Огневич на первой вечеринке проекта

Напомним, уже 24 сентября на экраны выйдет 2 выпуск романтического реалити-шоу, где ожесточенную борьбу за сердце красавицы начнут 16 мужчин, которые получили бутоньерки на первой вечеринке.